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إجلاء 465 شخصا من سودجا في مقاطعة كورسك

Lebanon 24
17-03-2025 | 15:35
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قامت فرق الإنقاذ التابعة لوزارة الطوارئ بإجلاء 465 شخصا من من سودجا في مقاطعة كورسك، حسبما أفاد المكتب الصحفي للوزارة.
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وأكد البيان أنه "بفضل الجهود المشتركة لوزارة حالات الطوارئ ووزارة الدفاع الروسية وهيئات أخرى، تم إجلاء 465 شخصا، 42 منهم خلال الـ24 ساعة الماضية".
وأشار البيان إلى أن رجال الإنقاذ يرافقون المواطنين إلى مراكز الإيواء المؤقتة، ويساعدون على توفير أماكن الإقامة، والأوراق الثبوتية، والبحث عن أقاربهم وأصدقائهم. (روسيا اليوم)


 
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