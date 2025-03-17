إجلاء 465 شخصا من سودجا في مقاطعة كورسك

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قامت فرق الإنقاذ التابعة لوزارة الطوارئ بإجلاء 465 شخصا من من سودجا في كورسك، حسبما أفاد الصحفي للوزارة.وأكد أنه "بفضل الجهود المشتركة لوزارة حالات الطوارئ ووزارة الروسية وهيئات أخرى، تم إجلاء 465 شخصا، 42 منهم خلال الـ24 ساعة الماضية".وأشار إلى أن رجال الإنقاذ يرافقون المواطنين إلى مراكز الإيواء المؤقتة، ويساعدون على توفير أماكن الإقامة، والأوراق الثبوتية، والبحث عن أقاربهم وأصدقائهم. (روسيا اليوم)