قصف جوي إسرائيلي عنيف على سوريا.. هذا ما تم استهدافه

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ذكرت وسائل إعلام بأن قصفا إسرائيليا استهدف اللواء 132 في حي بدرعا.وذكر "تلفزيون سوريا" نقلا عن مصادره بأن "انفجارات متتالية في مقر اللواء 132في حي السحاري بمدينة درعا بعد قصفه من طائرات الإسرائيلي".