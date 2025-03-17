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عربي-دولي

قصف جوي إسرائيلي عنيف على سوريا.. هذا ما تم استهدافه

Lebanon 24
17-03-2025 | 15:09
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ذكرت وسائل إعلام سورية بأن قصفا جويا إسرائيليا استهدف اللواء 132 في حي المطار بدرعا.
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وذكر "تلفزيون سوريا" نقلا عن مصادره بأن "انفجارات متتالية في مقر اللواء 132في حي السحاري بمدينة درعا بعد قصفه من طائرات الاحتلال الإسرائيلي".
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