طائرة أميركية مسيرة تنفذ مهمة استطلاع جديدة فوق السواحل الليبية

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كشف موقع "إيتاميل رادار" الإيطالي أن طائرة مسيرة تابعة للبحرية الأمريكية من طراز "نورثروب غرومان إم كيو–4 سي"، نفذت مهمة مراقبة ليلية قبالة سواحل ليبيا، محلقة من طرابلس إلى طبرق.وفي أثناء تنفيذ المهمة، قامت الطائرة التي تحمل رقم التسجيل 169804 بتغيير رمز ندائها من "بلاك كات" إلى "أوفر لورد" عند الساعة 05:00 بتوقيت وسط أوروبا، وهو رمز عادة ما تستخدمه المسيرات الأمريكية في عملياتها بمنطقة الخليج.وأشار الموقع إلى أن بيانات التتبع الخاصة بالطائرة لم تكن مكتملة، حيث تم حجب بعض المسارات خلال الرحلة، ما يثير تساؤلات حول طبيعة عملياتها في تلك المناطق.وتأتي هذه المهمة بعد دوريات استطلاعية سابقة نفذتها طائرة "ترينتون" الأمريكية، التي قامت بمراقبة الساحل الليبي خلال الأسابيع الماضية، بما في ذلك خليج سرت. (روسيا اليوم)