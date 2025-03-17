حدث أمني غير عادي.. هذا سبب وصول نتنياهو المفاجئ إلى وزارة الدفاع

ذكرت وسائل اسرائيلية، مساء اليوم، أنّ رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو وصل بشكل مفاجئ إلى غرفة العمليات "الحفرة" في وزارة ، ليتبين لاحقًا أنّ وصلته بشأن احتمال شنّ حماس هجوما على اسرائيل من .

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وعلى خلفية المعطيات، عقد نتنياهو اجتماعا أمنيا غير عادي للقيادة الأمنية والمستوى السياسي.



وكشف "موقع I24"، أن السبب هو "حدث غير عادي خلال الفترة الأخيرة، حيث رصدت مؤشرات لاستعدادات حماس لمحاولة تنفيذ هجوم ضد إسرائيل على غرار السابع من تشرين الأول "طوفان الأقصى".



وعلى خلفية المعطيات، عقد نتنياهو اجتماعا أمنيا غير عادي للقيادة الأمنية والمستوى السياسي.وكشف "موقع I24"، أن السبب هو "حدث غير عادي خلال الفترة الأخيرة، حيث رصدت مؤشرات لاستعدادات حماس لمحاولة تنفيذ هجوم ضد إسرائيل على غرار السابع من تشرين الأول "طوفان الأقصى".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد نشرت سابقًا تسجيلاً صوتيًا لرئيس الأركان السابق هرتسي هاليفي، أبدى فيه "إعجابه" بحركة المقاومة الإسلامية "حماس" لنجاحها في خداع إسرائيل، بينما احتدم الجدل بين قادة إسرائيليين في كيفية التعامل مع غزة، بين دعوات للتطهير العرقي وأخرى تحذر من جرائم حرب.



وكشف تسجيل صوتي لرئيس الأركان السابق اعترافه بنجاح حماس في خداع إسرائيل، إذ قال: "لا خيار أمامي إلا إبداء إعجابي بحماس لخداعها إيانا، فقد تمكنت من خداعنا بأعمال الشغب التي سبقت 7 من أكتوبر، ثم بتهدئتها، وبانشغالها بالمساعدات الإنسانية".



وأضاف هاليفي: "لقد استغلوا ذلك من أجل تخديرنا والإعداد للهجوم، لقد أعدوا خدعة وكانت ناجحة، وفي كل التدريبات التي قمنا بها، وفي كل النقاشات، لم نتخيل أبدًا سيناريو كهذا، ولا حتى 5% بأن مثل هذا السيناريو قد يحدث".