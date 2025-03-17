روسيا تعلن استهداف تجمع قوات أوكرانية بصاروخ "إسكندر" في مقاطعة سومي

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أعلنت وزارة الروسية أن طاقم منظومة "إسكندر" الصاروخية استهدف تجمعا للقوات في منطقة لوسيفكا بمقاطعة سومي.وقالت في فيديو نشرته: "استهدف طاقم صواريخ "إسكندر" منطقة تمركز القوات والأسلحة والمعدات الأوكرانية.... في منطقة بلدة لوسيفكا بمقاطعة سومي".وردا على هجمات القوات الأوكرانية على الأهداف المدنية في ، تقوم القوات الروسية بانتظام بضرب تواجد الأفراد والمعدات والمرتزقة، بالإضافة إلى البنية التحتية الأوكرانية: منشآت الطاقة، الصناعة الدفاعية، إدارة الاتصالات .وفي هذا الصدد، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف مرارا أن القوات لا تقوم بضرب المنازل السكنية أو المؤسسات الاجتماعية. (سكاي نيوز)