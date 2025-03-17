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عربي-دولي

روسيا تعلن استهداف تجمع قوات أوكرانية بصاروخ "إسكندر" في مقاطعة سومي

Lebanon 24
17-03-2025 | 17:30
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن طاقم منظومة "إسكندر" الصاروخية استهدف تجمعا للقوات في منطقة لوسيفكا بمقاطعة سومي.
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وقالت الوزارة في فيديو نشرته: "استهدف طاقم صواريخ "إسكندر" منطقة تمركز القوات والأسلحة والمعدات العسكرية الأوكرانية.... في منطقة بلدة لوسيفكا بمقاطعة سومي".
وردا على هجمات القوات الأوكرانية على الأهداف المدنية في روسيا، تقوم القوات الروسية بانتظام بضرب مواقع تواجد الأفراد والمعدات والمرتزقة، بالإضافة إلى البنية التحتية الأوكرانية: منشآت الطاقة، الصناعة الدفاعية، إدارة الاتصالات العسكرية.
وفي هذا الصدد، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف مرارا أن القوات العسكرية لا تقوم بضرب المنازل السكنية أو المؤسسات الاجتماعية. (سكاي نيوز)
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