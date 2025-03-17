تحسن طفيف في حالة البابا الصحية

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وقال الاعلامي في الكرسي الرسولي للصحافيين، إن البابا البالغ 88 عاما ما زال في حالة "مستقرة" وأمضى يومه في الراحة والصلاة كما تلقى علاجا حركيا وتنفسيا و"عمل في شكل محدود".ويقلل الفريق الطبي في جيميلي في روما تدريجا الوقت الذي يخضع خلاله البابا لعلاج بالأكسجين يتلقاه عبر أنابيب في الأنف نهارا وقناع يغطي أنفه وفمه ليلا.وأكد الفاتيكان أن علاج البابا بالأكسجين "العالي التدفق" تم استبداله بتدفق أكثر انخفاضا، ويمكن أن يستغني عنه البابا حاليا خلال فترات "قصيرة"، عندما يتحرك.