23
o
بيروت
22
o
طرابلس
21
o
صور
23
o
جبيل
24
o
صيدا
23
o
جونية
18
o
النبطية
15
o
زحلة
16
o
بعلبك
-3
o
بشري
20
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بعد تصريحات ترامب.. رسالة إيرانية إلى مجلس الأمن
Lebanon 24
17-03-2025
|
17:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
وجّهت
إيران
رسالة إلى مجلس الأمن، أكّدت فيها رفضها وتنديدها بالتصريحات "المتهوّرة والاستفزازيّة الصّادرة عن الرئيس الأميركي
دونالد
ترامب"، بحسب تعبيرها.
Advertisement
وأضافت في
الرسالة
، أنّها "لم تنتهك حظر الأسلحة الذي فرضته
الأمم المتحدة
على اليمن، ولم تشارك في أي أنشطة مزعزعة للاستقرار في المنطقة"، لافتةً إلى أنّ "الحوثيين والسلطات اليمنية تعملان بشكل مستقلّ في اتخاذ القرارات والإجراءات".
مواضيع ذات صلة
الخارجية الإيرانية: رسالة ترامب لا تختلف كثيرا عن تصريحاته
Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: رسالة ترامب لا تختلف كثيرا عن تصريحاته
18/03/2025 02:09:11
18/03/2025 02:09:11
Lebanon 24
Lebanon 24
مستشار الأمن القومي الأميركي: رأينا انفراجا بشأن الرهائن بعد رسالة ترامب لحماس
Lebanon 24
مستشار الأمن القومي الأميركي: رأينا انفراجا بشأن الرهائن بعد رسالة ترامب لحماس
18/03/2025 02:09:11
18/03/2025 02:09:11
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: سنرد على رسالة ترامب بعد تدقيقها بالكامل
Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: سنرد على رسالة ترامب بعد تدقيقها بالكامل
18/03/2025 02:09:11
18/03/2025 02:09:11
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: الرد على رسالة ترامب سيكون بعد تقييم ومراجعة شاملة
Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: الرد على رسالة ترامب سيكون بعد تقييم ومراجعة شاملة
18/03/2025 02:09:11
18/03/2025 02:09:11
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
ترمب يلغي حماية جهاز الخدمة السرية لهانتر وآشلي بايدن
Lebanon 24
ترمب يلغي حماية جهاز الخدمة السرية لهانتر وآشلي بايدن
18:48 | 2025-03-17
17/03/2025 06:48:44
Lebanon 24
Lebanon 24
رسمياً.. هذا ما كشفته أميركا عن الهجوم على الحوثيين
Lebanon 24
رسمياً.. هذا ما كشفته أميركا عن الهجوم على الحوثيين
17:50 | 2025-03-17
17/03/2025 05:50:16
Lebanon 24
Lebanon 24
اقتربت من أجوائها.. مواجهة إيرانية مع طائرة تجسس أميركية وتحذير!
Lebanon 24
اقتربت من أجوائها.. مواجهة إيرانية مع طائرة تجسس أميركية وتحذير!
17:46 | 2025-03-17
17/03/2025 05:46:06
Lebanon 24
Lebanon 24
خفايا أخطر أزمة في إيران.. السكان "أول الضحايا"!
Lebanon 24
خفايا أخطر أزمة في إيران.. السكان "أول الضحايا"!
17:32 | 2025-03-17
17/03/2025 05:32:07
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا تعلن استهداف تجمع قوات أوكرانية بصاروخ "إسكندر" في مقاطعة سومي
Lebanon 24
روسيا تعلن استهداف تجمع قوات أوكرانية بصاروخ "إسكندر" في مقاطعة سومي
17:30 | 2025-03-17
17/03/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
هل تذكرون الفنانة اللبنانية ألين خلف؟ شاهدوا كيف أصبحت بعد ابتعادها عن الساحة الفنية (صورة)
Lebanon 24
هل تذكرون الفنانة اللبنانية ألين خلف؟ شاهدوا كيف أصبحت بعد ابتعادها عن الساحة الفنية (صورة)
03:21 | 2025-03-17
17/03/2025 03:21:56
Lebanon 24
Lebanon 24
هو من أصل فلسطيني.. فنانة لبنانية غائبة بلقطة رومانسية مع زوجها: "حب حياتي" (صورة)
Lebanon 24
هو من أصل فلسطيني.. فنانة لبنانية غائبة بلقطة رومانسية مع زوجها: "حب حياتي" (صورة)
05:43 | 2025-03-17
17/03/2025 05:43:24
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الأولى.. ايمي سمير غانم تتحدث عن جنس مولودها الثاني (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الأولى.. ايمي سمير غانم تتحدث عن جنس مولودها الثاني (فيديو)
05:24 | 2025-03-17
17/03/2025 05:24:35
Lebanon 24
Lebanon 24
حال الطقس: أمطار غزيرة وثلوج على 800 متر حتى هذا اليوم
Lebanon 24
حال الطقس: أمطار غزيرة وثلوج على 800 متر حتى هذا اليوم
04:15 | 2025-03-17
17/03/2025 04:15:29
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن "حزب الله" يعلنها ضباط إيرانيون.. الكلامُ "غير عادي"
Lebanon 24
مفاجأة عن "حزب الله" يعلنها ضباط إيرانيون.. الكلامُ "غير عادي"
13:00 | 2025-03-17
17/03/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
18:48 | 2025-03-17
ترمب يلغي حماية جهاز الخدمة السرية لهانتر وآشلي بايدن
17:50 | 2025-03-17
رسمياً.. هذا ما كشفته أميركا عن الهجوم على الحوثيين
17:46 | 2025-03-17
اقتربت من أجوائها.. مواجهة إيرانية مع طائرة تجسس أميركية وتحذير!
17:32 | 2025-03-17
خفايا أخطر أزمة في إيران.. السكان "أول الضحايا"!
17:30 | 2025-03-17
روسيا تعلن استهداف تجمع قوات أوكرانية بصاروخ "إسكندر" في مقاطعة سومي
17:18 | 2025-03-17
تحسن طفيف في حالة البابا الصحية
فيديو
فنّانة تتكلم عن تعرضها للتنمر (فيديو)
Lebanon 24
فنّانة تتكلم عن تعرضها للتنمر (فيديو)
04:42 | 2025-03-16
18/03/2025 02:09:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. تشوّه بسبب "ستاربكس" فحصل على هذا التعويض الكبير
Lebanon 24
بالفيديو.. تشوّه بسبب "ستاربكس" فحصل على هذا التعويض الكبير
02:31 | 2025-03-16
18/03/2025 02:09:11
Lebanon 24
Lebanon 24
عاصفة ورياح وأعاصير ضخمة تضرب أميركا.. قتلى ودمار (فيديو)
Lebanon 24
عاصفة ورياح وأعاصير ضخمة تضرب أميركا.. قتلى ودمار (فيديو)
00:27 | 2025-03-16
18/03/2025 02:09:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24