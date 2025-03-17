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عربي-دولي

بعد تصريحات ترامب.. رسالة إيرانية إلى مجلس الأمن

Lebanon 24
17-03-2025 | 17:36
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وجّهت إيران رسالة إلى مجلس الأمن، أكّدت فيها رفضها وتنديدها بالتصريحات "المتهوّرة والاستفزازيّة الصّادرة عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب"، بحسب تعبيرها. 
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وأضافت في الرسالة، أنّها "لم تنتهك حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على اليمن، ولم تشارك في أي أنشطة مزعزعة للاستقرار في المنطقة"، لافتةً إلى أنّ "الحوثيين والسلطات اليمنية تعملان بشكل مستقلّ في اتخاذ القرارات والإجراءات".
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