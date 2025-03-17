بعد تصريحات ترامب.. رسالة إيرانية إلى مجلس الأمن

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وأضافت في ، أنّها "لم تنتهك حظر الأسلحة الذي فرضته على اليمن، ولم تشارك في أي أنشطة مزعزعة للاستقرار في المنطقة"، لافتةً إلى أنّ "الحوثيين والسلطات اليمنية تعملان بشكل مستقلّ في اتخاذ القرارات والإجراءات".