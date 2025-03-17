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عربي-دولي

اقتربت من أجوائها.. مواجهة إيرانية مع طائرة تجسس أميركية وتحذير!

Lebanon 24
17-03-2025 | 17:46
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كشفت القوات الجوية في الجيش الايراني، مساء يوم الاثنين، أن طائرة التجسس الأميركية "MQ-4C" انسحبت من موقعها قرب المجال الجوي الإيراني، بعد مواجهة مع مقاتلات "F-14" الإيرانية والطائرات المسيّرة الاستطلاعية.
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وفي بيان، أكّد الجيش الإيرانيّ أنه على أهبة الاستعداد للرد على أي اعتداء أو اختراق لأجواء البلاد.

وخذر من أن أي تحرك عدائي سيُقابل برد "ساحق" على مصالح الأعداء في المنطقة، وفق تعبيره.

من جهتها، صرّحت قوات "الجوفضائية" التابعة للحرس الثوري بأن "أي طائرة معادية، سواء مأهولة أو مسيّرة تدخل الأجواء الإيرانية سيتم إسقاطها فورًا، مؤكدة أن ايران لن تتهاون مع أي "استفزاز" من قبل أعدائها".
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