اقتربت من أجوائها.. مواجهة إيرانية مع طائرة تجسس أميركية وتحذير!

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وفي بيان، أكّد الجيش الإيرانيّ أنه على أهبة الاستعداد للرد على أي اعتداء أو اختراق لأجواء البلاد.وخذر من أن أي تحرك عدائي سيُقابل برد "ساحق" على مصالح الأعداء في ، وفق تعبيره.من ، صرّحت قوات "الجوفضائية" التابعة للحرس الثوري بأن "أي طائرة معادية، سواء مأهولة أو مسيّرة تدخل الأجواء سيتم إسقاطها فورًا، مؤكدة أن لن تتهاون مع أي "استفزاز" من قبل أعدائها".