مسؤول إسرائيلي: الهجوم على غزة سيستمر ما دام ذلك ضروريا

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نقلت "رويترز" عن مسؤول في الجيش قوله، إن الهجوم اليوم الثلاثاء على غزة، سيستمر ما دام ذلك ضروريا وسيتوسع إلى ما هو أبعد من الضربات الجوية.وأكد المسؤول أن الضربات على غزة استهدفت قادة من المستوى المتوسط في حماس ومسؤولين في قيادتها.وأضاف أن الجيش متأهب ومنتشر الساحات.وهدد وزير يسرائيل كاتس حركة حماس، اليوم الثلاثاء، في حال لم تطلق سراح جميع الرهائن المحتجزين لديها.وقال كاتس: "عدنا للقتال وسط رفض حماس إطلاق سراح الرهائن وتهديدها للجنود الإسرائيليين".وأوضح أنه: "إذا لم تطلق حماس سراح جميع الرهائن فإن أبواب الجحيم سوف تفتح في غزة".وأعلنت إسرائيل أن الغارات الجوية الواسعة النطاق التي شنّتها على غزة فجر الثلاثاء "تأتي في أعقاب رفض حماس المتكرّر إطلاق سراح" الرهائن المحتجزين في القطاع، متوعّدة الحركة الفلسطينية بضربات أشدّ في المستقبل.وقالت الحكومة في بيان إن الغارات الجوية التي نفّذت بأمر من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير كاتس "تأتي في أعقاب رفض حماس المتكرّر إطلاق سراح رهائننا ورفضها لكل المقترحات التي تلقّتها من المبعوث الرئاسي الأميركي ستيف ويتكوف والوسطاء"، مشدّدة على أن "إسرائيل ستتحرك الآن ضد حماس بقوة عسكرية متزايدة".من جانبها، قالت حماس في بيان: "نحمّل نتنياهو والاحتلال المسؤولية عن تداعيات العدوان الغادر على غزة وعلى المدنيين العزّل وشعبنا الفلسطيني المحاصر".ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول إسرائيلي قوله، إن الجيش أبقى الخطة العملياتية لضرب غزة سرية للغاية وضمن دائرة ضيقة نسبيا لمفاجأة حماس.وأشار المسؤول إلى أن حماس كانت تستعد في الأيام الأخيرة لشن هجمات ضد إسرائيل واتخذت خطوات لإعادة التسلح. (سكاي نيوز)