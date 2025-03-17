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عربي-دولي

ضربات إسرائيلية على غزة: أكثر من 350 شهيدا.. تل أبيب تتوعد وحماس تتهمها بالانقلاب على اتفاق وقف النار

Lebanon 24
17-03-2025 | 23:00
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في تطور خطير، شنت إسرائيل، فجر اليوم الثلاثاء، غارات جوية موسعة على قطاع غزة أدت إلى استشهاد وجرح مئات المدنيين.
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وأعلن المكتب الإعلامي في القطاع أن أكثر من 300 مدني استشهدوا جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف وسط وشمال وجنوب غزة.

في حين أفاد مراسل العربية/الحدث باستشهاد أكثر من 356 شخصا كحصيلة أولية، مضيفا أن القصف الإسرائيلي طال أيضاً خيم النازحين في بعض المناطق.

فيما أفاد شهود عيان بأن القصف تركز على شمال ووسط القطاع، حيث سُمع دوي انفجارات متتالية، فيما تواجه طواقم الإسعاف والدفاع المدني صعوبات في الوصول إلى المناطق المستهدفة بسبب كثافة الهجمات، حسب رويترز.

" أبواب الجحيم ستفتح"
من جهته، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن القوات الإسرائيلية "عادت إلى القتال في غزة بسبب رفض حماس إطلاق سراح الرهائن وتهديداتها بإلحاق الأذى بجنود الجيش الإسرائيلي".

وقال في بيان مقتضب: "إذا لم تطلق حماس سراح جميع الرهائن، فإن أبواب الجحيم سوف تُفتح في غزة، وسيواجه مقاتلو حماس قوات لم يعرفوها من قبل"، وفق تعبيره.

كما شدد على أن الغارات لن تتوقف ما لم يعد جميع الأسرى وتحقق الحرب جميع أهدافها، حسب قوله.

"ستتواصل ما لزم الأمر"
بالتزامن، أعلن مسؤول إسرائيلي أنّ الهجوم الواسع النطاق سيستمر "ما لزم الأمر". وقال المسؤول طالبا عدم نشر اسمه إنّ الجيش الإسرائيلي "شنّ سلسلة ضربات استباقية استهدفت قادة عسكريين من الرتب المتوسطة، ومسؤولين قياديين، وبنية تحتية تابعة لحركة حماس".

كما أكد أنّ هذه العملية "ستستمر ما لزم الأمر، وستتوسّع لأكثر من ضربات جوية".

"مصير مجهول"
في المقابل، حمّلت حماس رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وحكومته المسؤولية الكاملة عن تداعيات الغارات الجوية على القطاع الفلسطيني المدمر.

كما اعتبرت في بيان أن إسرائيل "انقلبت على اتفاق وقف إطلاق النار وعرّضت الأسرى الإسرائيليين في غزة إلى مصير مجهول".

أتى هذا التصعيد الدموي بعدما فشلت المفاوضات الأخيرة التي عقدت بين الوسطاء (مصر وقطر وأميركا) وحماس وإسرائيل في الدوحة والقاهرة خلال الأيام الماضية، في التوصل إلى تمديد لاتفاق وقف إطلاق النار أو الانتقال إلى مرحلته الثانية.(العربية)
 
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