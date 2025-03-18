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عربي-دولي
أنقرة تدعو المجتمع الدولي لدعم سوريا: الإعفاءات الأخيرة "غير كافية"
Lebanon 24
18-03-2025
|
00:51
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أكد
نائب
وزير الخارجية التركي نوح يلماز أن الإعفاءات التي قدمت مؤخرا للإدارة
السورية
الجديدة غير كافية، داعيا إلى رفع العقوبات "بشكل غير مشروط ودائم".
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وخلال كلمة ألقاها في مؤتمر بروكسل التاسع للمانحين حول سوريا الذي نظمه الاتحاد الأوروبي، دعا يلماز الذي يمثل تركيا في المؤتمر، للعمل من أجل تحقيق تحسن عاجل في الحياة اليومية للسوريين، مؤكدا على أهمية دعم المجتمع الدولي للخطوات التي تتخذها الإدارة
السورية
لتحقيق عملية انتقال شاملة.
وأكد على أهمية الأمن الاقتصادي بالنسبة لسوريا باعتباره "عاملا رئيسيا في تحقيق الاستقرار والأمن في البلاد".
وقال إن تحفيز عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم يتطلب جهود إعادة إعمار شاملة إلى جانب خلق فرص اقتصادية وفرص عمل.
وأشار
نائب
وزير الخارجية التركي إلى أن "الإعفاءات الأخيرة المفروضة على سوريا قوبلت بترحيب لكنها غير كافية"، مؤكدا الحاجة إلى رفع العقوبات "بشكل غير مشروط ودائم" مع تحقيق تحسن عاجل في الحياة اليومية للسوريين.
وشدد على أن تحقيق الاستقرار والأمن المستدام في سوريا "يعتمد على تطهير البلاد بالكامل من العناصر الإرهابية"، داعيا إلى التنفيذ السريع والكامل للاتفاق الذي أبرمته حكومة دمشق مع "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد).
وأكد يلماز أن "العدوان
الإسرائيلي
على الأراضي
السورية
يشكل تهديدا لدمشق". (روسيا اليوم)
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