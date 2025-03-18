ارتفاع حصيلة قتلى الغارات الإسرائيلية على غزة

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أفادت في قطاع غزة بأن أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 330 شخصا وإصابة العشرات بجروح.وشنت ضربات جوية جديدة على حركة في أنحاء قطاع غزة، متعهدة بـ"تصعيد القوة العسكرية" بعد تعثر المحادثات بشأن الإفراج عن مزيد من الرهائن.وأعلنت رئاسة الوزراء في بيان أنها أصدرت تعليمات للجيش باستهداف في مختلف أنحاء قطاع غزة.وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنه أصدر تعليمات للجيش باتخاذ "إجراء قوي" ضد في غزة ردا على رفض الحركة إطلاق سراح الرهائن ورفضها كل مقترحات وقف إطلاق النار.وذكر مكتب نتنياهو في بيان "إسرائيل ستتحرك من الآن فصاعدا ضد بقدرة عسكرية متزايدة". (سكاي نيوز)