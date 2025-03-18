ترامب: الرئيس الصيني سيزور الولايات المتحدة قريباً

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أعلن الرئيس الأميركي يوم الاثنين أن نظيره الصيني شي جينبينغ سيزور قريبا، في وقت تتصاعد فيه التوترات التجارية بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم على خلفية الرسوم الجمركية.وقال في تصريح لصحافيين خلال زيارته مركز كينيدي للفنون المسرحية في إن نظيره الصيني "سيأتي في مستقبل غير بعيد"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.وفي الأسبوع الماضي أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن وبكين بدأتا مناقشات بشأن قمة محتملة في حزيران في .