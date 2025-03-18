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عربي-دولي

ترامب: الرئيس الصيني سيزور الولايات المتحدة قريباً

Lebanon 24
18-03-2025 | 02:10
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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الاثنين أن نظيره الصيني شي جينبينغ سيزور الولايات المتحدة قريبا، في وقت تتصاعد فيه التوترات التجارية بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم على خلفية زيادة الرسوم الجمركية.
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وقال ترامب في تصريح لصحافيين خلال زيارته مركز كينيدي للفنون المسرحية في واشنطن إن نظيره الصيني "سيأتي في مستقبل غير بعيد"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وفي الأسبوع الماضي أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن واشنطن وبكين بدأتا مناقشات بشأن قمة محتملة في حزيران في الولايات المتحدة.
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