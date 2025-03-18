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وزير المالية الاسرائيلي: خططنا لاستئناف حرب غزة قبل 10 أيام

Lebanon 24
18-03-2025 | 02:27
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بينما تصاعد عدد القتلى في قطاع غزة إثر الهجوم الإسرائيلي الموسع، اليوم الثلاثاء، كشف وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش معلومات جديدة.
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فقد أكد أن "إسرائيل خططت لاستئناف الحرب على القطاع الفلسطيني منذ تولي رئيس الأركان الجديد، إيال زامير، منصبه"، أي في السادس من آذار الحالي، وبينما كانت المفاوضات بشأن تمديد الهدنة مستمرة في الدوحة.
كما أضاف في بيان على حسابه في إكس، أن "الهجوم الجديد على غزة تدريجي ومختلف تماما عما تم إنجازه سابقا"، وأوضح أن هذا الهجوم يهدف إلى تدمير حماس وإعادة كافة الأسرى.

كما أردف قائلا: "عازمون أكثر من أي وقت مضى على تدمير حماس".
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