وزير المالية الاسرائيلي: خططنا لاستئناف حرب غزة قبل 10 أيام

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فقد أكد أن "إسرائيل خططت لاستئناف الحرب على القطاع الفلسطيني منذ تولي رئيس الأركان الجديد، إيال زامير، منصبه"، أي في السادس من ، وبينما كانت المفاوضات بشأن تمديد الهدنة مستمرة في الدوحة. بينما تصاعد عدد القتلى في إثر الهجوم الموسع، اليوم الثلاثاء، كشف وزير بتسلئيل سموتريتش معلومات جديدة.فقد أكد أن "إسرائيل خططت لاستئناف الحرب على القطاع الفلسطيني منذ تولي رئيس الأركان الجديد، إيال زامير، منصبه"، أي في السادس من ، وبينما كانت المفاوضات بشأن تمديد الهدنة مستمرة في الدوحة.

كما أضاف في بيان على حسابه في إكس، أن "الهجوم الجديد على غزة تدريجي ومختلف تماما عما تم إنجازه سابقا"، وأوضح أن هذا الهجوم يهدف إلى تدمير وإعادة كافة الأسرى.



كما أردف قائلا: "عازمون أكثر من أي وقت مضى على تدمير حماس".