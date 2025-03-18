بعد موجة من الهجمات الجوية على القطاع.. أمر إسرائيلي بإخلاء عدد من المناطق في غزة

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طلب الجيش ، اليوم الثلاثاء، السكان بإخلاء عدد من المناطق في شرق غزة بعد موجة من الهجمات الجوية على القطاع.ودعا الجيش إلى إخلاء أحياء بيت حانون وخربة خزاعة وعبسان والجديدة قطاع غزة.وشنت ضربات جوية جديدة على حركة في أنحاء قطاع غزة، متعهدة بـ"تصعيد القوة العسكرية" بعد تعثر المحادثات بشأن الإفراج عن مزيد من الرهائن.وأعلنت رئاسة الوزراء في بيان أنها أصدرت تعليمات للجيش باستهداف في مختلف أنحاء قطاع غزة.وقال نتنياهو إنه أصدر تعليمات للجيش باتخاذ "إجراء قوي" ضد في غزة ردا على رفض الحركة إطلاق سراح الرهائن ورفضها كل مقترحات وقف إطلاق النار.وذكر مكتب نتنياهو في بيان "إسرائيل ستتحرك من الآن فصاعدا ضد بقدرة عسكرية متزايدة".(سكاي نيوز)