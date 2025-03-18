Advertisement

عربي-دولي

الخارجية الفلسطينية: نطالب بتدخل دولي عاجل لوقف جريمة الإبادة

Lebanon 24
18-03-2025 | 04:05
A-
A+
Doc-P-1334884-638778891888929459.jpg
Doc-P-1334884-638778891888929459.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
طالبت الخارجية الفلسطينية بتدخل دولي عاجل لوقف "جريمة الإبادة في قطاع غزة"، مشددة على أن "الحلول السياسية هي مدخل تحقيق التهدئة واستعادة الأفق السياسي لحل الصراع".
Advertisement


ودانت الخارجية في بيان "بأشد العبارات الهجوم الوحشي المتواصل على شعبنا في قطاع غزة، والذي خلف حتى الآن أكثر من 250 شهيدا وعشرات المفقودين ومئات الجرحى أغلبهم من الأطفال والنساء وكبار السن".


واعتبرت أن "استمرار العدوان على شعبنا واستباحة دماء الأطفال والنساء والمدنيين العزل يمثل هروبا إسرائيليا رسميا من استحقاقات تثبيت وقف حرب الإبادة والتهجير وانسحاب جيش الاحتلال من القطاع، وتعطيلا للجهود الدولية الداعمة لخطة إعادة الإعمار وتوحيد شطري الوطن، وتجسيد الدولة الفلسطينية".

وأكدت الوزارة أن "الحلول السياسية هي مدخل تحقيق التهدئة ووقف العدوان واستعادة الأفق السياسي لحل الصراع"، مطالبة "بموقف دولي حازم لتثبيت الوقف الفوري للعدوان، وتحذر من اقدام الاحتلال على تنفيذ مخططاته بتهجير أبناء شعبنا". (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
الخارجية الفلسطينية: نطالب بتدخل دولي عاجل لوقف "الهجوم الوحشي" في غزة
lebanon 24
18/03/2025 14:22:45 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإسبانية: نطالب إسرائيل باستئناف دخول المساعدات إلى غزة فورا وهذا التزام دولي وضروري وعاجل
lebanon 24
18/03/2025 14:22:45 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس: الانتهاكات المروّعة والمتواصلة بحق أسرانا جرائم حرب تستدعي تدخلاً دولياً لوقفها ومحاسبة مرتكبيها
lebanon 24
18/03/2025 14:22:45 Lebanon 24 Lebanon 24
البرلمان العربي يهاجم إسرائيل ويطالب بتحرك دولي عاجل
lebanon 24
18/03/2025 14:22:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:12 | 2025-03-18
08:03 | 2025-03-18
07:58 | 2025-03-18
07:36 | 2025-03-18
07:07 | 2025-03-18
07:06 | 2025-03-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24