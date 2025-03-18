الخارجية الفلسطينية: نطالب بتدخل دولي عاجل لوقف جريمة الإبادة

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طالبت الخارجية بتدخل دولي عاجل لوقف "جريمة الإبادة في قطاع غزة"، مشددة على أن "الحلول السياسية هي تحقيق التهدئة واستعادة الأفق السياسي لحل الصراع".ودانت الخارجية في بيان "بأشد العبارات الهجوم الوحشي المتواصل على شعبنا في قطاع غزة، والذي خلف حتى الآن أكثر من 250 شهيدا وعشرات المفقودين ومئات الجرحى أغلبهم من والنساء وكبار السن".واعتبرت أن "استمرار العدوان على شعبنا واستباحة دماء والنساء والمدنيين العزل يمثل هروبا إسرائيليا رسميا من استحقاقات تثبيت وقف حرب الإبادة والتهجير وانسحاب جيش الاحتلال من القطاع، وتعطيلا للجهود الداعمة لخطة إعادة الإعمار وتوحيد شطري ، وتجسيد الدولة الفلسطينية".وأكدت أن "الحلول السياسية هي تحقيق التهدئة ووقف العدوان واستعادة الأفق السياسي لحل الصراع"، مطالبة "بموقف دولي حازم لتثبيت الوقف الفوري للعدوان، وتحذر من اقدام الاحتلال على تنفيذ مخططاته بتهجير أبناء شعبنا". (روسيا اليوم)