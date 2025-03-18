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لإقناعه بقبول وقف إطلاق النار مع أوكرانيا.. اتصال هاتفي مرتقب اليوم بين ترامب وبوتين

Lebanon 24
18-03-2025 | 04:15
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يتصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب هاتفيا، اليوم الثلاثاء، بنظيره الروسي فلاديمير بوتين في محاولة لإقناعه بقبول وقف إطلاق النار في الحرب مع أوكرانيا والتحرك نحو نهاية أكثر استدامة للصراع المستمر منذ 3 سنوات.
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وسيكون الاتصال بين زعيمي القوتين الكبيرتين بمثابة اختبار لمهارات ترامب في عقد الصفقات وعلاقته التي يعبر علنا عن تقديرها مع الرئيس الروسي، والتي تثير قلق حلفاء الولايات المتحدة التقليديين.

وقال ترامب في منشور على موقع للتواصل الاجتماعي أمس الإثنين: "تم الاتفاق على العديد من عناصر الاتفاق النهائي، لكن لا يزال هناك الكثير".

وأضاف: "كل أسبوع يشهد مقتل 2500 عسكري من الجانبين، ويجب أن ينتهي هذا فورا. أتطلع بحماس إلى الاتصال مع الرئيس بوتين".

ووافقت أوكرانيا، التي وصفها ترامب سابقا بأن التعامل معها أصعب من روسيا، على هدنة أميركية مقترحة لمدة 30 يوما.

وأشار ترامب إلى الجوانب التي قد تطيل أمد خطة السلام، بما في ذلك تنازل كييف عن أراض والسيطرة على محطة للطاقة النووية.

ولطالما أكد زيلينسكي أن سيادة بلاده غير قابلة للتفاوض، وأن على روسيا تسليم الأراضي التي استولت عليها.(سكاي نيوز)





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