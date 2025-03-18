"العزّة والسيف".. عنوان جديد للعملية الإسرائيلية في غزة

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أعلن الجيش اليوم الثلاثاء تسمية العملية التي أطلقها الليلة الماضية في قطاع غزة "العزة والسيف".وقال المتحدث باسم الجيش في منشور إن "اسم العملية التي بدأت الليلة الماضية- العزة والسيف".وأطلق الجيش عدة أسماء لعملياته في على غزة، ومن أبرزها:عملية الرصاص المصبوب (2008-2009)كانت هذه العملية واحدة من أكبر العمليات ضد قطاع غزة، واستمرت لمدة 22 يوما. هدفت إلى تقويض قدرات حركة حماس وإيقاف إطلاق الصواريخ من غزة على إسرائيل.عملية عمود السحاب (2012)استمرت هذه العملية 8 أيام، وهدفت إلى استهداف قادة وكوادر حركة حماس ووقف إطلاق الصواريخ من غزة.عملية الجرف الصامد (2014)استمرت هذه العملية 50 يوما، وكانت واحدة من أكثر دموية بين إسرائيل وغزة. هدفت إلى تدمير الأنفاق الهجومية التي تستخدمها حماس وإيقاف إطلاق الصواريخ.عملية سياج الحماية (2021)استمرت هذه العملية 11 يوما، وجاءت بعد تصاعد التوترات في القدس وغزة. هدفت إلى استهداف البنية التحتية لحماس والجماعات المسلحة الأخرى في غزة.عملية درع السهم (2023)كانت هذه العملية قصيرة نسبيًا واستهدفت قادة الجماعات المسلحة في غزة، وخاصة حركة الجهاد الإسلامي، بعد تصاعد إطلاق الصواريخ من القطاع.عملية السيوف الحديدية (2023)