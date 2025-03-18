Advertisement

عربي-دولي

"العزّة والسيف".. عنوان جديد للعملية الإسرائيلية في غزة

Lebanon 24
18-03-2025 | 04:34
A-
A+
Doc-P-1334900-638778910073179422.jpg
Doc-P-1334900-638778910073179422.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء تسمية العملية التي أطلقها الليلة الماضية في قطاع غزة "العزة والسيف".
Advertisement


وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في منشور إن "اسم العملية التي بدأت الليلة الماضية- العزة والسيف".

وأطلق الجيش الإسرائيلي عدة أسماء لعملياته العسكرية في الحروب على غزة، ومن أبرزها:

عملية الرصاص المصبوب (2008-2009)

كانت هذه العملية واحدة من أكبر العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة، واستمرت لمدة 22 يوما. هدفت إلى تقويض قدرات حركة حماس العسكرية وإيقاف إطلاق الصواريخ من غزة على إسرائيل.

عملية عمود السحاب (2012)

استمرت هذه العملية 8 أيام، وهدفت إلى استهداف قادة وكوادر حركة حماس ووقف إطلاق الصواريخ من غزة.

عملية الجرف الصامد (2014)

استمرت هذه العملية 50 يوما، وكانت واحدة من أكثر الحروب دموية بين إسرائيل وغزة. هدفت إلى تدمير الأنفاق الهجومية التي تستخدمها حماس وإيقاف إطلاق الصواريخ.

عملية سياج الحماية (2021)

استمرت هذه العملية 11 يوما، وجاءت بعد تصاعد التوترات في القدس وغزة. هدفت إلى استهداف البنية التحتية العسكرية لحماس والجماعات المسلحة الأخرى في غزة.

عملية درع السهم (2023)

كانت هذه العملية قصيرة نسبيًا واستهدفت قادة الجماعات المسلحة في غزة، وخاصة حركة الجهاد الإسلامي، بعد تصاعد إطلاق الصواريخ من القطاع.

عملية السيوف الحديدية (2023)
هي العملية العسكرية التي أطلقتها إسرائيل ردا على هجوم طوفان الأقصى الذي شنته حركة حماس في 7 تشرين الاول 2023، وتعتبر واحدة من أكثر العمليات تعقيدا بسبب التداعيات الإنسانية والسياسية الواسعة. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
​لقاء لملتقى التأثير المدني تحت عنوان "لبنان ودولة المواطنة: ديبلوماسيّة الأمن القومي والحياد الإيجابي"
lebanon 24
18/03/2025 14:23:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تصريح جديد لنتنياهو عن عمليّة تفجير "البيجر": التوقيت كان مثاليّاً
lebanon 24
18/03/2025 14:23:12 Lebanon 24 Lebanon 24
معرض فردي لراشد بحصلي في "Rebirth Beirut" بعنوان "Phases of a Mutation"
lebanon 24
18/03/2025 14:23:12 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس: إسرائيل ملزمة من خلال الاتفاق الجديد بـ "تنفيذ العملية كاملة"
lebanon 24
18/03/2025 14:23:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:12 | 2025-03-18
08:03 | 2025-03-18
07:58 | 2025-03-18
07:36 | 2025-03-18
07:07 | 2025-03-18
07:06 | 2025-03-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24