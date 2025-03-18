حماس تدعو المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف شلال الدم في غزة

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أكدت حركة حماس أنها تعمل مع الوسطاء من أجل كبح جماح إسرائيل، على وقع الغارات المستمرة على قطاع غزة وسط ارتفاع لأعداد الشهداء إلى أكثر من 350 .وقال الناطق باسم حماس عبد اللطيف القانوع إن الحركة تعمل مع الوسطاء من أجل لجم العدوان .كما أضاف أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو انقلب على وقف إطلاق النار، وقرر استئناف الحرب على غزة لتصدير أزمته وفرض شروط تفاوضية جديدة.فيما شدد في بيان على أن حماس التزمت بكامل بنود الاتفاق وحرصت على تثبيته والانتقال للمرحلة الثانية لكن الجانب رفض ذلك.إلى ذلك، دعا المجتمع الدولي "للتحرك الفوري من أجل الضغط على إسرائيل لوقف شلال الدم في غزة""جواً وبحراً"في المقابل، أكد مكتب وزير ، يسرائيل كاتس على أن "العملية في غزة ستكون من الجو والبحر ولن تشمل الدخول البري".كما زعم كاتس أن القوات "عادت إلى القتال في القطاع بسبب رفض حماس إطلاق سراح الرهائن وتهديداتها بإلحاق الأذى بجنود الجيش الإسرائيلي".(العربية)