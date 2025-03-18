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حماس تدعو المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف شلال الدم في غزة

Lebanon 24
18-03-2025 | 04:50
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أكدت حركة حماس أنها تعمل مع الوسطاء من أجل كبح جماح إسرائيل، على وقع الغارات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة وسط ارتفاع لأعداد الشهداء إلى أكثر من 350 . 
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وقال الناطق باسم حماس عبد اللطيف القانوع إن الحركة تعمل مع الوسطاء من أجل لجم العدوان الإسرائيلي.

كما أضاف أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انقلب على اتفاق وقف إطلاق النار، وقرر استئناف الحرب على غزة لتصدير أزمته الداخلية وفرض شروط تفاوضية جديدة.

فيما شدد في بيان على أن حماس التزمت بكامل بنود الاتفاق وحرصت على تثبيته والانتقال للمرحلة الثانية لكن الجانب الإسرائيلي رفض ذلك.

إلى ذلك، دعا المجتمع الدولي "للتحرك الفوري من أجل الضغط على إسرائيل لوقف شلال الدم في غزة"
"جواً وبحراً"

في المقابل، أكد مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس على أن "العملية في غزة ستكون من الجو والبحر ولن تشمل الدخول البري".

كما زعم كاتس أن القوات الإسرائيلية "عادت إلى القتال في القطاع بسبب رفض حماس إطلاق سراح الرهائن وتهديداتها بإلحاق الأذى بجنود الجيش الإسرائيلي".(العربية)

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