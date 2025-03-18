حماس تُعلن مقتل رهينة إسرائيلي جراء القصف على غزة

Advertisement

صرح مصدر مسؤول في حركة حماس بأن أحد الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة قتل، وأصيب آخران فجر الثلاثاء.ونقلت "معا" عن المصدر قوله إن الحادث وقع نتيجة الغارات على القطاع.وكانت غارات إسرائيلية استمرت طوال الليل وحتى صباح اليوم على قطاع غزة تسببت في سقوط أكثر من 330 شخصا بين قتيل ومفقود إضافة إلى عشرات المصابين، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة.وتحتجز حماس 59 أسيرا يرجح أن نصفهم أحياء، قتل الباقون في غارات إسرائيلية على قطاع غزة وفي محاولات إسرائيلية لتحريرهم.وخلال صفقة التبادل تم إطلاق سراح نحو 150 إسرائيليا من غزة 1700 أسير فلسطيني دون أن يشمل التبادل الجنود الاسرائيليين وكبار قادة الاسرى . (سكاي نيوز)