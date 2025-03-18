مصر تدين بشدة استئناف إسرائيل غاراتها على غزة

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أعربت الخارجية المصرية عن إدانتها الشديدة للغارات الجوية التي استهدفت قطاع غزة فجر الثلاثاء، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 300 فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال.ووصفت مصر هذه الاعتداءات بأنها انتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار، وتصعيد خطير يهدد استقرار ويفاقم الأوضاع الإنسانية المتردية.وأكدت مصر رفضها الكامل لكافة الاعتداءات التي تهدف إلى إعادة التوتر للمنطقة، وإفشال الجهود الرامية إلى تحقيق التهدئة واستعادة الاستقرار. ودعت المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لوقف العدوان على قطاع غزة، ومنع تفاقم دائرة العنف والعنف المضاد التي تعيد إلى سلسلة من التوترات المتجددة.كما حثت مصر جميع الأطراف على ضبط النفس، وإتاحة الفرصة للجهود الدبلوماسية والوساطات لاستكمال مساعيها الرامية إلى تحقيق وقف دائم لإطلاق النار، وحماية المدنيين، والعمل على إيجاد حلول عادلة وشاملة تحقق السلام والاستقرار في .واستأنفت القوات الحرب على قطاع غزة اعتبارا من مساء أمس بزعم عدم وفاء حركة حماس بالتزاماتها في إطلاق سراح الأسرىوأوضحت صحة غزة أن هناك 326 شهيدا في مستشفيات قطاع غزة حتى اللحظة نتيجة الاستهدافات منذ فجر اليوم. (روسيا اليوم)