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عربي-دولي

مصر تدين بشدة استئناف إسرائيل غاراتها على غزة

Lebanon 24
18-03-2025 | 05:50
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أعربت الخارجية المصرية عن إدانتها الشديدة للغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت قطاع غزة فجر الثلاثاء، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 300 فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال.
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ووصفت مصر هذه الاعتداءات بأنها انتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار، وتصعيد خطير يهدد استقرار المنطقة ويفاقم الأوضاع الإنسانية المتردية.

وأكدت مصر رفضها الكامل لكافة الاعتداءات الإسرائيلية التي تهدف إلى إعادة التوتر للمنطقة، وإفشال الجهود الرامية إلى تحقيق التهدئة واستعادة الاستقرار. ودعت المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ومنع تفاقم دائرة العنف والعنف المضاد التي تعيد المنطقة إلى سلسلة من التوترات المتجددة.

كما حثت مصر جميع الأطراف على ضبط النفس، وإتاحة الفرصة للجهود الدبلوماسية والوساطات الدولية لاستكمال مساعيها الرامية إلى تحقيق وقف دائم لإطلاق النار، وحماية المدنيين، والعمل على إيجاد حلول عادلة وشاملة تحقق السلام والاستقرار في المنطقة.

واستأنفت القوات الإسرائيلية الحرب على قطاع غزة اعتبارا من مساء أمس بزعم عدم وفاء حركة حماس بالتزاماتها في إطلاق سراح الأسرى

وأوضحت صحة غزة أن هناك 326 شهيدا في مستشفيات قطاع غزة حتى اللحظة نتيجة الاستهدافات الإسرائيلية منذ فجر اليوم. (روسيا اليوم)
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