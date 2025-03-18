الغارات الإسرائيلية على غزة.. تنديد عربي ودولي

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نددت وزارة الخارجية المصرية في بيان، الثلاثاء، بالغارات على قطاع غزة ووصفتها بأنها "انتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار وتصعيد خطير ينذر بعواقب وخيمة على استقرار المنطقة".وأكدت في رفض مصر "لكافة الاعتداءات الرامية إلى إعادة التوتر للمنطقة، والعمل على إفشال الجهود الهادفة للتهدئة واستعادة الاستقرار"، مطالبة المجتمع الدولي "بالتدخل الفوري لوقف العدوان على قطاع غزة للحيلولة دون إعادة لسلسة متجددة من العنف والعنف المضاد".كما طالبت "الأطراف بضبط النفس وإتاحة الفرصة للوسطاء لاستكمال جهودها للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار".من جانبه، أكد رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان، الثلاثاء، أن الحرب التي تشنّها إسرائيل على غزة "هي حرب على الإنسانية".ونقلت وكالة الأنباء الأردنية بترا عن حسان قوله خلال جلسة لمجلس الوزراء عقدت اليوم، إن "كل المجتمع الدولي يجب أن يكون معنياً بوقف هذا التوحش الذي طال الأطفال والنساء والعزل، واليوم يتمثل في التجويع لغايات التهجير، وطرد الشعب الثابت على أرضه".وأكد حسان مجدداً على "ثوابت الأردن القوية والراسخة تجاه القضيَّة الفلسطينية،" التي يعبر عنها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني دائماً بكل وضوح في "لاءات الأردن الثلاثة لا للتهجير، لا للتوطين، لا للوطن البديل".وأشار رئيس الوزراء إلى أن "الجهود التي يقودها الملك الأردني مكرسة من أجل دعم وتثبيت صمود الفلسطينيين على ترابهم الوطني، وهذا هو الضمان الوحيد لاستعادة حقوقهم الكاملة وفي مقدِّمتها حقَّهم في إقامة دولتهم المستقلة ذات السيادة، على خطوط 4 يونيو لعام 1967، وعلى أساس حل الدَّولتين".ونددت تركيا بالضربات القاتلة في غزة معتبرة أنها تشكل "مرحلة جديدة من سياسة إبادة" تنتهجها الدولة العبرية في القطاع الفلسطيني.وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان إن "قتل مئات الفلسطينيين في هجمات إسرائيل على غزة... يظهر أن سياسة الإبادة التي تنهجها حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو دخلت مرحلة جديدة" في انتهاك للقانون الدولي.كما عبر مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك عن الفزع إزاء الغارات الجوية والقصف على غزة، وهو ما تقول السلطات الفلسطينية إنه أسفر عن مقتل المئات، مما أدى إلى انهيار وقف إطلاق النار الذي استمر شهرين مع حركة حماس.وقال تورك في بيان "أشعر بالفزع إزاء الغارات الجوية والقصف على غزة الليلة الماضية، والذي أسفر عن مقتل المئات، وفقا لوزارة الصحة في القطاع. هذا سيزيد مأساة إلى المأساة".وأضاف: "لجوء إسرائيل إلى مزيد من القوة العسكرية لن يؤدي إلا إلى زيادة معاناة الشعب الفلسطيني الذي يعاني بالفعل من ظروف كارثية".