قادة من "حماس" اغتالتهم إسرائيل في الغارات الأخيرة.. هذه هوياتهم

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الثلاثاء، مقتل "كوكبة من قيادات العمل الحكومي" في القطاع.



وقال المكتب في بيان صحفي، أوردته شهاب للأنباء: "ننعى بكل معاني الفخر والاعتزاز والاحتساب، إلى جماهير شعبنا الفلسطيني العظيم، وأمتنا والإسلامية، وأحرار العالم كوكبة من قيادات العمل الحكومي في قطاع غزة، عُرف منهم القائد الكبير عصام الدعليس رئيس متابعة العمل الحكومي، والقائد المستشار أحمد الحتة وكيل وزارة العدل، والقائد اللواء محمود أبو وطفة وكيل وزارة والقائد اللواء بهجت أبو مدير عام جهاز الأمن الداخلي".

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وأشار المكتب إلى "ارتقائهم بعد استهدافهم من طائرات الاحتلال الصهيونازي بشكل مباشر هم وعائلاتهم، وقد استشهدوا رحمهم الله مع مئات الشهداء من أبناء شعبنا الفلسطيني جراء الجرائم المتواصلة منذ فجر اليوم".

وأكد أن "ارتقاء قيادات العمل الحكومي لن يثنينا عن أداء واجبنا الوطني تجاه شعبنا الفلسطيني، والاستمرار في واجبنا الديني ودورنا الأخلاقي والمهني لخدمتهم ودعم صمودهم وثباتهم في وجه هذا العدوان الهمجي".