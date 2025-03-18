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عربي-دولي

بعد زلزال 2023 المُدمّر.. هذا ما ستقوم به السعوديّة في شمال سوريا

Lebanon 24
18-03-2025 | 06:32
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وقع مركز "الملك سلمان للإغاثة" اتفاقية تعاون مشترك مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ المرحلة الثالثة من إعادة تأهيل المنازل المتضررة من الزلزال في محافظة حلب شمال سوريا
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وفي التفاصيل التي أوردتها وكالة الأنباء السعودية "واس" وقع مركز "الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية" أمس عبر الاتصال المرئي اتفاقية تعاون مشترك مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني، لتنفيذ المرحلة الثالثة لإعادة تأهيل المنازل وتأمين المأوى للعائلات المتضررة من الزلزال في منطقة إعزاز التابعة لمحافظة حلب في سوريا.

وتهدف الاتفاقية إلى إعادة تأهيل 715 منزلا للعائلات التي تضررت منازلها من الزلزال بشكل طفيف أو متوسط، وتجهيز 55 وحدة سكنية مؤقتة بديلة للعائلات الأشد تضررا وأصبحت بلا مأوى، إضافة إلى تزويد المنازل والوحدات السكنية المؤقتة بالاحتياجات الأساسية مثل الكهرباء من خلال الألواح الشمسية وتركيب خزانات مياه حديثة وتوفير التهوية السليمة، ويستفيد من المشروع 4.587 فردا.

وهذا المشروع يعد استمرارا للمراحل السابقة، حيث تم في المرحلتين الأولى والثانية إعادة تأهيل 1.203 منازل متضررة ضررا خفيفا أو متوسطا، وتقديم 39 وحدة سكنية مؤقتة مسبقة الصنع مجهزة بالاحتياجات الأساسية للعائلات المتضررة منازلها ضررا شديدا وأصبحت بلا مأوى، واستفاد من المشروع بمرحلتيه الأولى والثانية 10.000 فرد بشكل مباشر.

يذكر أن زلزالا مدمرا بقوة 7.4 على مقياس ريختر ضرب أوائل شباط 2023، مناطق جنوب تركيا وشمال ووسط سوريا، كما طال مناطق شمال وشرق لبنان وعمت ارتداداته منطقة شرق المتوسط مخلفا آلاف الضحايا ودمارا كبيرا. (روسيا اليوم) 
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