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عربي-دولي

قلق كبير.. الصين: قطاع غزة ملك للفلسطينيين

Lebanon 24
18-03-2025 | 07:06
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أعربت الصين عن قلقها إزاء الوضع في قطاع غزة بعدما شنت إسرائيل هجمات جوية هائلة ضد مسلحي حماس خلال الليل.
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وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينج في بكين، إن الصين "قلقة للغاية" وتأمل أن تدعم جميع الأطراف التنفيذ الفعال لوقف إطلاق النار.

وأضافت ماو نينغ أنه ينبغي على الأطراف تجنب الإجراءات التي يمكن أن تؤدي إلى تصعيد الوضع، ومنع حدوث كارثة إنسانية على نطاق أوسع.

تروج إسرائيل إلى وجهة نظر محددة بشأن استئناف حربها على قطاع غزة، حيث تشير إلى أن هدف العملية التي أطلقت عليها اسم "جهنم" الضغط على حركة حماس لإعادتها إلى طاولة المفاوضات وإطلاق سراح أكبر عدد ممكن من الأسرى.

واستأنف الجيش الإسرائيلي هجماته الهائلة ضد حماس في جميع أنحاء قطاع غزة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بعد نحو شهرين من بدء وقف إطلاق النار الهش في القطاع الساحلي.

وأكد وزير الخارجية الصيني، وانج يي، أن قطاع غزة ملك للفلسطينيين.

وقال وانغ يي، في وقت سابق من آذار الجاري، إن أي تغيير عنيف في هذا الوضع لن يجلب سوى "فوضى جديدة".

كما دعت الصين  إلى اتّخاذ خطوات لمنع وقوع "كارثة إنسانية" في غزة.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ إن "الصين تشعر بقلق بالغ من الوضع الحالي بين إسرائيل وفلسطين"، داعية طرفي النزاع إلى "تجنّب أي أعمال قد تؤدي إلى تصعيد الوضع ومنع كارثة إنسانية أوسع نطاقاً".
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