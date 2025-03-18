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إقتصاد

بالصور... هبوط أول طائرة ركاب في مطار حلب بعد استئناف عمله

Lebanon 24
18-03-2025 | 07:36
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هبطت أول طائرة ركاب في مطار حلب الدولي بعد إعادة تشغيله اليوم الثلاثاء.

ويأتي افتتاح المطار وإعادة تشغيله أمام حركة الطيران بعد جهود استمرت ثلاثة أشهر من العمل لصيانته وترميمه، ما يمثل إشراقة أمل جديدة وخطوة للنهوض الاقتصادي، ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى إعادة ربط سوريا بالعالم وتسهيل عودة أكثر من 10 ملايين لاجئ سوري موزعين بين تركيا وأوروبا إلى وطنهم بعد غياب طويل. (روسيا اليوم)
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