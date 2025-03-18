بالصور... هبوط أول طائرة ركاب في مطار حلب بعد استئناف عمله

هبطت أول طائرة ركاب في مطار حلب الدولي بعد إعادة تشغيله اليوم الثلاثاء.



ويأتي افتتاح وإعادة تشغيله أمام حركة الطيران بعد جهود استمرت ثلاثة أشهر من العمل لصيانته وترميمه، ما يمثل إشراقة أمل جديدة وخطوة للنهوض الاقتصادي، ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى إعادة ربط بالعالم وتسهيل عودة أكثر من 10 لاجئ سوري موزعين بين وأوروبا إلى وطنهم بعد غياب طويل. (روسيا اليوم)

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