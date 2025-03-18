مع إستئناف قصف غزة... تصريح سابق لرئيس الأركان الإسرائيلي: 2025 سيكون عام الحرب

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بعدما لوّحت "بفتح أبواب الجحيم" على قطاع غزة، فجر وزير ماليتها بتسلئيل سموتريتش، قنبلة من العيار الثقيل، إذ كشف أن تل أبيب "خططت لاستئناف الحرب على القطاع الفلسطيني منذ تولي رئيس الأركان الجديد إيال زامير، منصبه"، أي في السادس من آذار .وزعمت الخارجية أن الحرب استؤنفت بعدما وصلت المفاوضات مع حماس إلى طريق مسدود، ما أعاد إلى الأذهان ما أعلنه سابقا زامير، فقد شدد بعد ساعات من منصب رئيس الأركان خلفا لهرتسي هاليفي على أن "2025 ستكون سنة الحرب، مع التركيز على غزة وإيران، وكذلك عام الحفاظ على الإنجازات وتعميقها في ساحات أخرى".كما أكد حينها أن الجيش سيعمل على إعادة الأسرى من غزة، معتبرا أن "هذا الأمر التزام أخلاقي".كذلك أشار إلى أن صور المحتجزين الإسرائيليين في القطاع الفلسطيني ستبقى معلقة في مكتبه حتى يتم إطلاق سراحهم. (العربية)