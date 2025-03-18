Advertisement

عربي-دولي

مع إستئناف قصف غزة... تصريح سابق لرئيس الأركان الإسرائيلي: 2025 سيكون عام الحرب

Lebanon 24
18-03-2025 | 07:58
A-
A+
Doc-P-1335000-638779033107902835.png
Doc-P-1335000-638779033107902835.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بعدما لوّحت إسرائيل "بفتح أبواب الجحيم" على قطاع غزة، فجر وزير ماليتها بتسلئيل سموتريتش، قنبلة من العيار الثقيل، إذ كشف أن تل أبيب "خططت لاستئناف الحرب على القطاع الفلسطيني منذ تولي رئيس الأركان الجديد إيال زامير، منصبه"، أي في السادس من آذار الحالي.
Advertisement

وزعمت الخارجية الإسرائيلية أن الحرب استؤنفت بعدما وصلت المفاوضات مع حماس إلى طريق مسدود، ما أعاد إلى الأذهان ما أعلنه سابقا زامير، فقد شدد بعد ساعات من توليه منصب رئيس الأركان خلفا لهرتسي هاليفي على أن "2025 ستكون سنة الحرب، مع التركيز على غزة وإيران، وكذلك عام الحفاظ على الإنجازات وتعميقها في ساحات أخرى".

كما أكد حينها أن الجيش الإسرائيلي سيعمل على إعادة الأسرى من غزة، معتبرا أن "هذا الأمر التزام أخلاقي".

كذلك أشار إلى أن صور المحتجزين الإسرائيليين في القطاع الفلسطيني ستبقى معلقة في مكتبه حتى يتم إطلاق سراحهم. (العربية)
مواضيع ذات صلة
مع التركيز على غزة وإيران.. رئيس الأركان الإسرائيلي الجديد يعلن "2025 عام الحرب"
lebanon 24
18/03/2025 17:03:20 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير المالية الإسرائيلي: خططنا لاستئناف الحرب على غزة منذ تولي رئيس الأركان الجديد منصبه
lebanon 24
18/03/2025 17:03:20 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 14 الإسرائيلية عن رئيس الأركان الجديد: العام الحالي سيكون عام الحرب مع التركيز على غزة وإيران
lebanon 24
18/03/2025 17:03:20 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الأركان الإسرائيلي السابق غادي آيزنكوت: نتنياهو يحاول عرقلة تنفيذ مراحل الصفقة في غزة
lebanon 24
18/03/2025 17:03:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:00 | 2025-03-18
10:47 | 2025-03-18
10:16 | 2025-03-18
10:00 | 2025-03-18
09:54 | 2025-03-18
09:49 | 2025-03-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24