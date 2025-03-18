ارتفاع حصيلة شهداء غارات إسرائيل على غزة

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أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس أن حصيلة الضربات على قطاع غزة الثلاثاء بلغت 413 شهيداً على الأقل.وأفادت في بيان بوصول "413 شهيداً إلى القطاع حتى اللحظة، نتيجة الاستهدافات والمجازر المتعددة التي ارتكبها الاحتلال منذ ساعات فجر اليوم على قطاع غزة".وأشارت الى أن عددا من الضحايا ما زالوا "تحت الركام وجاري العمل على انتشالهم".ونددت عدة دول عربية وغربية بالغارات ، وقالت إنها تمثل انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار وتنذر بعواقب وخيمة على استقرار .وتوعدت حماس بمواصلة القتال في غزة حتى "إعادة الرهائن" تحتجزهم الحركة.