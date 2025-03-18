البرلمان العربي: استئناف العمليات العسكرية في غزة جريمة حرب

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أدان البرلمان بشدة استئناف العمليات في قطاع غزة فجر اليوم والذي أسفر عن "مقتل" وإصابة العشرات، واصفاً ذلك بأنه "جريمة حرب مكتملة الأركان وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني".وقال البرلمان ، في بيان نشره على صفحته بموقع فيسبوك اليوم، إن "هذا العدوان واستمرار استهداف المدنيين ، بما في ذلك الأطفال والنساء والشيوخ، وهدم المنازل، يمثل استخفافاً واضحاً بقواعد الدولي وهروباً رسمياً من استحقاقات تثبيت وقف حرب الإبادة، وتعطيلاً للجهود الداعمة لوقف إطلاق النار وخطة إعادة الإعمار وتجسيد الدولة الفلسطينية".وأكد رئيس البرلمان ، محمد أحمد اليماحي، أن "استمرار هذا التصعيد سيؤدي إلى تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، حيث يعيش أكثر من مليوني فلسطيني تحت القصف، مع نقص حاد في الاحتياجات ، في إطار سياسة التجويع التي ينتهجها كيان الاحتلال ومنع إدخال المساعدات إلى القطاع لاسيما في شهر رمضان المبارك، وتدمير مقومات الحياة اليومية في قطاع غزة، وإلغاء الوجود الفلسطيني ضمن خطة ممنهجة لتدمير ما تبقى من القطاع، وفرض واقع جديد يتماشى مع أهدافه في تهجير سكانه".ودعا رئيس البرلمان المجتمع الدولي ومجلس الأمن والدول الفاعلة إلى "تحمل مسؤولياتهم والضغط على كيان الاحتلال، لوقف حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق المدنيين ، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم كمجرمي حرب، وتوفير الحماية للمدنيين ، والإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة، للحد من المجاعة والأوضاع المأساوية في القطاع، والمطالبة بموقف دولي حازم لتثبيت الوقف الفوري للعدوان وصولا الى إنهاء العدوان ووقف إطلاق النار فوراً في قطاع غزة والضفة الغربية".واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، فجر اليوم، بعد توقف لأكثر من شهرين، بشن سلسلة غارات جوية مكثفة وأحزمة نارية على عدة مناطق في القطاع.