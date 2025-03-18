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كان مع عائلته... إستشهاد "أبو حمزة" في غارة إسرائيليّة

Lebanon 24
18-03-2025 | 08:50
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أعلنت حركة الجهاد الإسلامي عن استشهاد ناجي أبو سيف الناطق باسم سرايا القدس، والمعروف باسم "أبو حمزة"، في العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة
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وبحسب مصادر الحدث، إستهدفت غارة إسرائيلية "أبو حمزة" مع عائلته. 
 
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