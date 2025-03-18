كان مع عائلته... إستشهاد "أبو حمزة" في غارة إسرائيليّة

أعلنت حركة الجهاد الإسلامي عن استشهاد ناجي أبو سيف الناطق باسم ، والمعروف باسم "أبو حمزة"، في العدوان الاسرائيلي على .

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وبحسب مصادر ، إستهدفت إسرائيلية "أبو حمزة" مع عائلته.