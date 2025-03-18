هل تُناور إسرائيل كيّ ترضخ "حماس" لشروطها؟

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كانت إسرائيل ترغب في تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق، مع الإفراج عن عدد أكبر من الرهائن، بينما أرادت حماس بدء مفاوضات جديدة.



ومع تعثر المفاوضات التي أجريت في قطر ومصر، عاد الوفد إلى تل أبيب، حيث تم تقييم ليتم اتخاذ قرار بشن هجوم جديد على القطاع.



وفقًا للكاتب والباحث السياسي إيلي نيسان، فإن هذا التصعيد يأتي ضمن خطة إسرائيلية متكاملة تهدف إلى الضغط على حماس والوسطاء لاستئناف المفاوضات بشروط إسرائيلية، قائلاً: "إسرائيل امتنعت عن تقديم تنازلات بسبب الضغوط ، خاصة مع تصاعد الاحتجاجات من عائلات المختطفين يخشون أن تكون العمليات تهدد حياة المحتجزين". ذكر موقع "سكاي نيوز عربية" أن إسرائيل استأنفت عملياتها في قطاع غزة بشكل واسع، مما أدى إلى سقوط مئات القتلى والجرحى، في تصعيد جديد يعكس انهيار وقف إطلاق النار الذي كان قد بدأ في كانون الثاني الماضي مع تبادل الرهائن بين إسرائيل وحركة حماس. إلا أن الخلافات بين الطرفين حول شروط المرحلة الثانية من الاتفاق أدت إلى عودة العنف.كانت إسرائيل ترغب في تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق، مع الإفراج عن عدد أكبر من الرهائن، بينما أرادت حماس بدء مفاوضات جديدة.ومع تعثر المفاوضات التي أجريت في قطر ومصر، عاد الوفد إلى تل أبيب، حيث تم تقييم ليتم اتخاذ قرار بشن هجوم جديد على القطاع.وفقًا للكاتب والباحث السياسي إيلي نيسان، فإن هذا التصعيد يأتي ضمن خطة إسرائيلية متكاملة تهدف إلى الضغط على حماس والوسطاء لاستئناف المفاوضات بشروط إسرائيلية، قائلاً: "إسرائيل امتنعت عن تقديم تنازلات بسبب الضغوط ، خاصة مع تصاعد الاحتجاجات من عائلات المختطفين يخشون أن تكون العمليات تهدد حياة المحتجزين".

ويرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأمة في غزة، حسام الدجني، أن التصعيد يحمل عدة أهداف سياسية وعسكرية، أبرزها حماية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وضمان تصويت الأحزاب اليمينية المتطرفة على الميزانية العامة، حيث قال: "الهجوم على غزة يخدم أجندة نتنياهو ، فهو يهدف إلى الحفاظ على تحالفه الحكومي عبر تقديم تنازلات لليمين المتطرف".



ويضيف الدجني أن التصعيد يعكس أيضا رغبة إسرائيل في الضغط على المفاوض الفلسطيني، معتبرا أن إسرائيل لم تكن بحاجة إلى ذريعة جديدة لاستئناف الحرب، لأن نواياها كانت واضحة منذ البداية، حيث قال: "إسرائيل كانت تهدد طوال الوقت بإمكانية استئناف الحرب، بحجة أن حماس رفضت العرض بالإفراج عن 11 رهينة أحياء و16 جثمانا مقابل 400 أسير فلسطيني".

في المقابل، تؤكد حماس أنها لم تتراجع عن الاتفاق المبرم في يناير، والذي تم بضمانات دولية، لكنها ترى أن أي تنازل إضافي يعني خضوعها للضغوط الإسرائيلية. ويشير الدجني إلى أن الحركة قدمت مرونة في بعض القضايا، لكنه يعتبر أن إسرائيل هي الطرف الذي أفشل المفاوضات، قائلاً: "إسرائيل تحاول فرض شروط جديدة تتجاوز الاتفاق الأساسي، بينما حماس ترفض أن يكون الأسرى الإسرائيليون أكثر أهمية من آلاف الأسرى الفلسطينيين يعانون في السجون".



أما نيسان، فيرى أن التصعيد العسكري يستهدف استنزاف قدرات حماس وإضعاف بنيتها التحتية، مؤكدا أن إسرائيل حصلت على معلومات استخباراتية تفيد بأن حماس تعيد بناء قوتها وتجند المزيد من العناصر، مما دفع الحكومة الإسرائيلية لاتخاذ قرار بضرب مواقعها في غزة.

ومع استمرار التصعيد، تتزايد التساؤلات حول موقف المجتمع الدولي وقدرته على وقف العدوان . يشير الدجني إلى أن إسرائيل تتجاهل قرارات الأمم المتحدة، متسائلًا: "لماذا لا تلتزم إسرائيل بالاتفاقيات؟ هي التي انقلبت على أوسلو، فمن الطبيعي أن تنقلب على أي آخر".



أما نيسان، فيرى أن إسرائيل لن تتراجع عن عمليتها إلا إذا حصلت على ضمانات أمنية ، مشيرا إلى أن الحكومة الإسرائيلية لن توقف عملياتها طالما ترى أن حماس ما زالت تشكل تهديدا عسكريا لها.



في ظل هذه التطورات، يبقى قطاع غزة تحت نيران القصف ، بينما يدفع المدنيون الثمن الأكبر في هذه الحرب المستمرة، وسط تعثر الجهود الدبلوماسية وعدم وجود أي أفق لحل سياسي قريب.