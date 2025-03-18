بالفيديو... شاهدوا كيف استهدفت إسرائيل مدافع في سوريا

#عاجل 🔴 هاجمت طائرات الجو قبل قليل في منطقة خان أرنبة في جنوب شكلت تهديدًا على دولة .



⭕️ يشكل وجود وسائل قتالية في منطقة جنوب تهديدًا على دولة . جيش لن يسمح بوجود تهديد عسكري في منطقة جنوب وسيعمل ضده. pic.twitter.com/gfEBaTSs6a