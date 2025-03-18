Advertisement

عربي-دولي

بالفيديو... شاهدوا كيف استهدفت إسرائيل مدافع في سوريا

Lebanon 24
18-03-2025 | 09:26
A-
A+
Doc-P-1335035-638779085721895280.jpg
Doc-P-1335035-638779085721895280.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نشر المتحدث باسم جيش العدوّ الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي فيديو لاستهداف طائرات حربيّة إسرائيليّة لمدافع في منطقة خان أرنبة في جنوب سوريا.
 
 
وقال أدرعي: "يُشكّل وجود وسائل قتالية في منطقة جنوب سوريا تهديدًا على إسرائيل. الجيش الإسرائيلي لن يسمح بوجود تهديد عسكري في منطقة جنوب سوريا وسيعمل ضده".
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بالفيديو... شاهدوا لحظة إستهداف إسرائيل للعاصمة دمشق
lebanon 24
18/03/2025 19:36:19 Lebanon 24 Lebanon 24
خوفاً من سقوطها في لبنان... شاهدوا بالفيديو كيف استهدفت إسرائيل طائرة لها
lebanon 24
18/03/2025 19:36:19 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو.. شاهدوا لحظة إطلاق مدفع الإفطار في النبطية
lebanon 24
18/03/2025 19:36:19 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو هاجم مدافع شكّلت تهديدًا لإسرائيل في جنوب سوريا
lebanon 24
18/03/2025 19:36:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:20 | 2025-03-18
13:00 | 2025-03-18
12:45 | 2025-03-18
12:29 | 2025-03-18
12:10 | 2025-03-18
12:10 | 2025-03-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24