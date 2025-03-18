بالفيديو... شاهدوا كيف استهدفت إسرائيل مدافع في سوريا

#عاجل 🔴 هاجمت طائرات سلاح الجو قبل قليل في منطقة خان أرنبة في جنوب سوريا مدافع شكلت تهديدًا على دولة إسرائيل.
⭕️ يشكل وجود وسائل قتالية في منطقة جنوب سوريا تهديدًا على دولة إسرائيل. جيش الدفاع لن يسمح بوجود تهديد عسكري في منطقة جنوب سوريا وسيعمل ضده. pic.twitter.com/gfEBaTSs6a
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 18, 2025
#عاجل 🔴 هاجمت طائرات سلاح الجو قبل قليل في منطقة خان أرنبة في جنوب سوريا مدافع شكلت تهديدًا على دولة إسرائيل.
⭕️ يشكل وجود وسائل قتالية في منطقة جنوب سوريا تهديدًا على دولة إسرائيل. جيش الدفاع لن يسمح بوجود تهديد عسكري في منطقة جنوب سوريا وسيعمل ضده. pic.twitter.com/gfEBaTSs6a