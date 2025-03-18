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بن غفير يعود إلى حكومة نتنياهو بعد استئناف الحرب على غزة

Lebanon 24
18-03-2025 | 09:32
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توصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي السابق، إيتمار بن غفير إلى اتفاق يسمح بعودة حزب "عوتسما يهوديت" (القوة اليهودية) اليميني المتطرف إلى الحكومة، وذلك بعد أن استأنف الجيش الإسرائيلي الحرب على قطاع غزة.
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وفي بيان مشترك، نشرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أعلن حزبا "عوتسما يهوديت" و"الليكود" الحاكم بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اتفاقهما على عودة حزب  بن غفير إلى ائتلاف الحكومة.

وكان حزب "عوتسما يهوديت"، الذي يقوده اليميني المتطرف بن جفير، انسحب من الائتلاف الحكومي بعد موافقة نتنياهو على وقف إطلاق النار في قطاع غزة في كانون الثاني الماضي.

وستعزز عودة بن غفير، حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي لم يتبق لها سوى أغلبية ضئيلة في البرلمان بعد انسحابه في كانون الثاني الماضي.

ورحّب بن غفير باستئناف العمليات العسكرية على قطاع غزة، عقب موجة واسعة من الغارات الجوية على القطاع الساحلي، قتلت أكثر من 400 فلسطيني، وذلك بعد أسابيع من وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني الماضي.
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