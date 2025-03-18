بن غفير يعود إلى حكومة نتنياهو بعد استئناف الحرب على غزة

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توصل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي السابق، إيتمار بن غفير إلى يسمح بعودة حزب "عوتسما يهوديت" (القوة اليهودية) اليميني المتطرف إلى الحكومة، وذلك بعد أن استأنف الجيش الحرب على .وفي بيان مشترك، نشرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أعلن حزبا "عوتسما يهوديت" و"الليكود" بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اتفاقهما على عودة حزب بن غفير إلى ائتلاف الحكومة.وكان حزب "عوتسما يهوديت"، الذي يقوده اليميني المتطرف بن جفير، انسحب من الائتلاف الحكومي بعد موافقة نتنياهو على وقف إطلاق النار في في كانون الثاني الماضي.وستعزز عودة بن غفير، حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، التي لم يتبق لها سوى أغلبية ضئيلة في بعد انسحابه في كانون الثاني الماضي.ورحّب بن غفير باستئناف العمليات على ، عقب موجة واسعة من الجوية على القطاع الساحلي، قتلت أكثر من 400 فلسطيني، وذلك بعد أسابيع من وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني الماضي.