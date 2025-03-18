غوتيريش عما يحدث في غزة: لاحترام وقف إطلاق النار

عبّر للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن "صدمته" إزاء تجدد الضربات الجوية على قطاع غزة داعيا إلى احترام وقف إطلاق النار، بحسب ما أفاد الناطق باسم رولاندو غوميز في مؤتمر صحافي في جنيف.

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وقال غوميز: "الأمين العام يشعر بالصدمة حيال الضربات الجوية في غزة. يناشد بقوة احترام وقف إطلاق النار وإعادة إفساح المجال للمساعدات من دون عراقيل وإطلاق سراح من تبقى من الرهائن بشكل غير مشروط". (سكاي نيوز)