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عربي-دولي
غوتيريش عما يحدث في غزة: لاحترام وقف إطلاق النار
Lebanon 24
18-03-2025
|
10:16
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عبّر
الأمين العام
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن "صدمته" إزاء تجدد الضربات الجوية
الإسرائيلية
على قطاع غزة داعيا إلى احترام وقف إطلاق النار، بحسب ما أفاد الناطق باسم
الأمم المتحدة
رولاندو غوميز في مؤتمر صحافي في جنيف.
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وقال غوميز: "الأمين العام يشعر بالصدمة حيال الضربات الجوية
الإسرائيلية
في غزة. يناشد بقوة احترام وقف إطلاق النار وإعادة إفساح المجال للمساعدات
الإنسانية
من دون عراقيل وإطلاق سراح من تبقى من الرهائن بشكل غير مشروط". (سكاي نيوز)
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