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عربي-دولي

مجلس الوزراء السعودي يُدين إستئناف العدوان الإسرائيلي على غزة

Lebanon 24
18-03-2025 | 10:47
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أدان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان استئناف قوات الاحتلال الإسرائيلية العدوان على قطاع غزة، وشدد على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته والتدخل الفوري لوضع حد لهذه الجرائم، وإنهاء المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق، طبقاً لبيان وكالة الأنباء السعودية "واس".
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وتابع مجلس الوزراء السعودي مستجدات الأحداث وتطورات الأوضاع على الساحات العربية والإقليمية والدولية، وجدّد مواقف المملكة الثابتة بشأنها، والتأكيد على حرصها ومؤازرتها المساعي الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وسائر أنحاء العالم.

كما أطلع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مجلس الوزراء على فحوى الاتصالين الهاتفيين مع رئيس روسيا فلاديمير بوتين، ودولة رئيسة الوزراء في الجمهورية الإيطالية جورجيا ميلوني. (العربية)
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