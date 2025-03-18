مجلس الوزراء السعودي يُدين إستئناف العدوان الإسرائيلي على غزة

Advertisement

أدان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان استئناف قوات الاحتلال العدوان على قطاع غزة، وشدد على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته والتدخل الفوري لوضع حد لهذه الجرائم، وإنهاء المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق، طبقاً لبيان وكالة الأنباء السعودية "واس".وتابع مجلس الوزراء السعودي مستجدات الأحداث وتطورات الأوضاع على الساحات والإقليمية والدولية، وجدّد مواقف المملكة الثابتة بشأنها، والتأكيد على حرصها ومؤازرتها المساعي الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في وسائر أنحاء العالم.كما أطلع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مجلس الوزراء على فحوى الاتصالين الهاتفيين مع رئيس روسيا فلاديمير بوتين، ودولة رئيسة الوزراء في الجمهورية الإيطالية جورجيا ميلوني. (العربية)