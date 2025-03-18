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عربي-دولي

في محيط مطار حميميم.. الأمن السوري يضبط أسلحة

Lebanon 24
18-03-2025 | 11:08
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تمكنت قوات الأمن السورية، من ضبط كمية من الأسلحة والذخائر في محيط مطار حميميم بريف اللاذقية، وذلك خلال عملية تمشيط نفذتها في المنطقة.
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وأوضحت وزارة الداخلية السورية أنه "خلال عملية تمشيط في محيط مطار حميميم بريف اللاذقية تمكنت قوات الأمن العام من العثور على كميات من الأسلحة والذخائر بالقرب من أسوار المطار حيث تم ضبطها ومصادرتها".

 وأضافت أن عملية التمشيط نفذت ضمن المنطقة الفاصلة بين القوات السورية والروسية، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار.
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