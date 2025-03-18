في محيط مطار حميميم.. الأمن السوري يضبط أسلحة

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تمكنت ، من ضبط كمية من الأسلحة والذخائر في محيط مطار حميميم بريف اللاذقية، وذلك خلال عملية تمشيط نفذتها في .وأوضحت أنه "خلال عملية تمشيط في محيط مطار حميميم بريف اللاذقية تمكنت العام من العثور على كميات من الأسلحة والذخائر بالقرب من أسوار حيث تم ضبطها ومصادرتها".وأضافت أن عملية التمشيط نفذت ضمن الفاصلة بين القوات والروسية، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار.