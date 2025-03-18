ماكرون: سننشر أسلحة نووية على حدودنا مع ألمانيا





وقال ماكرون في خطاب بثه قصر الإليزيه على شبكة التواصل الاجتماعي "X": "في عام 2035، ستكون لوكسويل أول قاعدة جوية تنشر تعديلا جديدا لطائرة رافال برؤوس نووية فرط صوتية".

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وأشار ماكرون إلى أن "يجب أن تستمر في عن الأسلحة النووية وإعدادها والحصول عليها لتجنب الحرب". قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قاعدة "لوكسويل سان سوفور" الجوية إن باريس ستنشر طائرات رافال المحملة برؤوس حربية نووية فرط صوتية على الحدود مع ألمانيا في عام 2035.وقال ماكرون في خطاب بثه قصر الإليزيه على شبكة التواصل الاجتماعي "X": "في عام 2035، ستكون لوكسويل أول قاعدة جوية تنشر تعديلا جديدا لطائرة رافال برؤوس نووية فرط صوتية".وأشار ماكرون إلى أن "يجب أن تستمر في عن الأسلحة النووية وإعدادها والحصول عليها لتجنب الحرب".

ووفقا له، فإن فرنسا ستعمل على ترسانتها النووية وزيادة طلبيات رافال.



وكما ذكرت قناة "فرانس 3" التلفزيونية، يمكن لفرنسا أن تضع حوالي 40 مقاتلة في هذه الجوية، والتي ستحل محل طائرات ميراج 2000 تدريجيا. (روسيا اليوم)