سوريا: الغارات الإسرائيلية على درعا عمل عدواني

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ندّدت وزارة الخارجية بالغارات التي استهدفت محافظة درعا في اليوم السابق، معتبرة أنها عمل "عدواني" يستهدف "استقرار" سوريا خلال المرحلة الانتقالية بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد.ودانت في بيان "بأشد العبارات الغارات الجوية الأخيرة على درعا في 17 آذار".وأضافت أن "هذا العمل العدواني هو جزء من حملة تشنها إسرائيل ضد الشعب السوري والاستقرار في البلاد".وتابعت: "إن استمرار الاعتداءات على سوريا لا يشكل فقط انتهاكا للقانون الدولي، بل يمثل أيضا تهديدا مباشرا للأمن الإقليمي والدولي".وأوضحت الخارجية السورية: "إن هذه الهجمات المتعمدة التي تنفذ دون رادع، تكشف عن التجاهل التام من قبل إسرائيل للقوانين والأعراف ، تحت ذرائع لم تعد تلقى أي مصداقية".وختمت بيانها بالقول: "تدعو سوريا الأمم المتحدة ومجلس الأمن وجميع الهيئات المسؤولة إلى التحرك دون لوضع حد لهذه التصرفات غير القانونية وتطبيق اتفاق 1974".