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عربي-دولي
سوريا: الغارات الإسرائيلية على درعا عمل عدواني
Lebanon 24
18-03-2025
|
11:43
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ندّدت وزارة الخارجية
السورية
بالغارات
الإسرائيلية
التي استهدفت محافظة درعا في اليوم السابق، معتبرة أنها عمل "عدواني" يستهدف "استقرار" سوريا خلال المرحلة الانتقالية بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد.
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ودانت
الوزارة
في بيان "بأشد العبارات الغارات الجوية
الإسرائيلية
الأخيرة على درعا في 17 آذار".
وأضافت أن "هذا العمل العدواني هو جزء من حملة تشنها إسرائيل ضد الشعب السوري والاستقرار في البلاد".
وتابعت: "إن استمرار الاعتداءات
الإسرائيلية
على سوريا لا يشكل فقط انتهاكا للقانون الدولي، بل يمثل أيضا تهديدا مباشرا للأمن الإقليمي والدولي".
وأوضحت الخارجية السورية: "إن هذه الهجمات المتعمدة التي تنفذ دون رادع، تكشف عن التجاهل التام من قبل إسرائيل للقوانين والأعراف
الدولية
، تحت ذرائع لم تعد تلقى أي مصداقية".
وختمت بيانها بالقول: "تدعو سوريا الأمم المتحدة ومجلس الأمن وجميع الهيئات
الدولية
المسؤولة إلى التحرك دون
تأخير
لوضع حد لهذه التصرفات غير القانونية وتطبيق اتفاق 1974".
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