البيت الأبيض: مكالمة ترامب وبوتين تجري "بشكل جيد"

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بعدما ترقّب العالم أن يجري الرئيس الأميركي دونالد اتصالا هاتفيا، اليوم، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في محاولة لإقناعه بقبول هدنة مؤقتة مع أوكرانيا، والتحرك نحو نهاية أكثر استدامة للحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات، جرى فعلاً.فقد أعلن البيت أن المباحثات الهاتفية المرتقبة بين الرئيسين بدأت الثلاثاء، موضحاً أنها تجري "بشكل جيد".كما أضاف أن بدأ عند الساعة 14,00 ت غ، بحسب ما كتب كبير موظفي البيت دان سكافينو عبر منصة "إكس".كما تابع قائلاً: "الاتصال مستمر ويجري بشكل جيد".(العربية)