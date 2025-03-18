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البيت الأبيض: مكالمة ترامب وبوتين تجري "بشكل جيد"

Lebanon 24
18-03-2025 | 12:45
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بعدما ترقّب العالم أن يجري الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتصالا هاتفيا، اليوم، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في محاولة لإقناعه بقبول هدنة مؤقتة مع أوكرانيا، والتحرك نحو نهاية أكثر استدامة للحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات، جرى الاتصال فعلاً.
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فقد أعلن البيت الأبيض أن المباحثات الهاتفية المرتقبة بين الرئيسين بدأت الثلاثاء، موضحاً أنها تجري "بشكل جيد".
كما أضاف أن الاتصال بدأ عند الساعة 14,00 ت غ، بحسب ما كتب نائب كبير موظفي البيت الأبيض دان سكافينو عبر منصة "إكس".
كما تابع قائلاً: "الاتصال مستمر ويجري بشكل جيد".
(العربية)
 
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