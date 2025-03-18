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عربي-دولي
ترامب يطالب بـ"إقالة" قاض أمر بتعليق ترحيل المهاجرين
Lebanon 24
18-03-2025
|
13:20
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طالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، بـ"إقالة" قاض أمر بتعليق عمليات الترحيل الواسعة للمهاجرين، في واحدة من أقوى هجمات الرئيس الأميركي على
المؤسسة
القضائية.
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وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال" أن "هذا القاضي، ككثيرين غيره من القضاة الفاسدين
الذين
اضطررت للمثول أمامهم، ينبغي أن يقال".
وأضاف أن "مكافحة الهجرة غير الشرعية كانت ربما السبب الأول" لفوزه في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر، مؤكدا "أنا أقوم فحسب بما طلبه مني الناخبون".
والقاضي المعني بتصريحات ترامب هو جيمس بوسبرغ، القاضي الفدرالي في واشنطن الذي أمر السبت في إجراءات معجلة بتعليق عمليات ترحيل المهاجرين لمدة 14 يوما وطالب بوقف عملية خاصة لطرد حوالى 200 عضو مفترض في عصابة فنزويلية إلى السلفادور.
وبالرغم من قرار التجميد، نفذت عملية الطرد التي استندت إلى قانون يعود للعام 1798 يسمح بتوقيف "أعداء أجانب" في أوقات الحرب. وأشارت إدارة ترامب إلى أن الطائرات كانت قد أقلعت عندما صدر
القرار
.
وشكلت هذه الحجة موضع جلسة الإثنين ترأسها القاضي بوسبرغ الذي لم يخف شكوكه وطلب من الحكومة الأميركية أن تقدم اليه أجوبة بحلول ظهر الثلاثاء، وفق وسائل إعلام أميركية.
(سكاي نيوز)
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