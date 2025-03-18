فرنسا تتخذ خطوة تصعيدية جديدة ضد الجزائر

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(سكاي نيوز)

اعتبر الفرنسي جان نويل بارو الثلاثاء، أن رفض الجزائر لقائمة من رعاياها صدرت بحقهم مذكرة ترحيل تسلمتها من باريس، "يضر" بمصالح فرنسا.وقال خلال جلسة برلمانية لمساءلة الحكومة "سنعمل بكل حزم على هذه القضية من أجل عن مصالح الفرنسيين التي تمثل بوصلتنا الوحيدة"، مشيرا إلى ضرورة حسم "التوترات" بين فرنسا والجزائر "بحزم وبدون أي تهاون".وأكد أنه "ليس من مصلحة أحد أن تترسخ هذه التوترات بشكل دائم".من جانبه، رفض رئيس الوزراء فرنسوا بايرو تعليق منح التأشيرات لجميع المواطنين الجزائريين، معتبرا أن ذلك من شأنه أن ينزل "عقابا بشعب ومواطنين لا يستحقونه".وأضاف أمام النواب أن "العديد من مواطنينا من أصل جزائري، وكثر من مزدوجي الجنسية الجزائرية والفرنسية. لن أحملهم مسؤولية القرارات التي تتخذها حكومتهم".