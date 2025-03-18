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عربي-دولي

السيسي وملك البحرين يبحثان تطورات الأوضاع في غزة

Lebanon 24
18-03-2025 | 14:25
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أجرى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، العاهل البحريني رئيس الدورة الحالية للقمة العربية، اتصالا هاتفيا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
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وتم خلال الاتصال بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، حيث أعرب ملك البحرين والرئيس المصري على أهمية الالتزام الكامل باتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، حسب ما نقلت وكالة الأنباء البحرينية.


كما أكدا على أهمية الالتزام بقرارات القمة العربية (قمة فلسطين)، والتأكيد على ضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. (سكاي نيوز)
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