السيسي وملك البحرين يبحثان تطورات الأوضاع في غزة

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أجرى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، العاهل البحريني رئيس الدورة الحالية للقمة ، اتصالا هاتفيا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.وتم خلال الاتصال بحث مستجدات الأوضاع في ، حيث أعرب ملك البحرين والرئيس المصري على أهمية الالتزام الكامل باتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، حسب ما نقلت الأنباء البحرينية.كما أكدا على أهمية الالتزام بقرارات القمة (قمة فلسطين)، والتأكيد على ضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. (سكاي نيوز)