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وذكر ، في تدوينة على منصته "تروث سوشيال": "كانت مكالمتي الهاتفية اليوم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جيدة ومثمرة للغاية".وأضاف: "اتفقنا على وقف فوري لإطلاق النار في جميع قطاعات والبنية التحتية، مع تفاهم على العمل بسرعة للتوصل إلى وقف إطلاق نار شامل، وفي نهاية المطاف، إنهاء هذه الحرب المروعة بين وأوكرانيا".وتابع: "ما كانت هذه الحرب لتندلع لو كنت رئيسا! ناقشنا من جوانب ، بما في ذلك مقتل آلاف الجنود، ورغبة كل من الرئيس بوتين وزيلينسكي في إنهاء هذه الحرب".وختم بالقول: "هذه العملية الآن سارية المفعول بكامل قوتها، ونأمل أن ننجز المهمة من أجل الإنسانية!"