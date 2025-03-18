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عربي-دولي

وصفها بـ"الجيدة والمثمرة".. ترامب يكشف تفاصيل اتفاقه مع بوتين

Lebanon 24
18-03-2025 | 15:17
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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن الاتصال الهاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين كان "جيدا ومثمرا للغاية".
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وذكر ترامب، في تدوينة على منصته "تروث سوشيال": "كانت مكالمتي الهاتفية اليوم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جيدة ومثمرة للغاية".

وأضاف: "اتفقنا على وقف فوري لإطلاق النار في جميع قطاعات الطاقة والبنية التحتية، مع تفاهم على العمل بسرعة للتوصل إلى وقف إطلاق نار شامل، وفي نهاية المطاف، إنهاء هذه الحرب المروعة بين روسيا وأوكرانيا".

وتابع: "ما كانت هذه الحرب لتندلع لو كنت رئيسا! ناقشنا العديد من جوانب اتفاق السلام، بما في ذلك مقتل آلاف الجنود، ورغبة كل من الرئيس بوتين وزيلينسكي في إنهاء هذه الحرب".

وختم بالقول: "هذه العملية الآن سارية المفعول بكامل قوتها، ونأمل أن ننجز المهمة من أجل الإنسانية!"
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