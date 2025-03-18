بعد 16 عامًا.. الجيش الإسرائيلي يفصل ضابطًا في سلاح الجو لهذا السبب

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وأكد الجيش في بيان مقتضب اليوم الثلاثاء، أن غور لن يعود إلى الخدمة الاحتياطية، وذلك بعد ساعات من نشره شخصيا على وسائل التواصل الاجتماعي، أعلن فيه إنهاء خدمته بعد 16 عاما من الالتزام.وفي منشوره، كتب غور، وهو ملاح قتالي في سلاح الجو ، عن دوافع قراره قائلاً:"أنا ألون غور، 43 عاما، متزوج وأب لثلاثة أطفال. لقد كرّست لمحاولة بناء مستقبل هنا، حتى في أحلك اللحظات، لأنني لم أؤمن أبدًا بوجود خيار آخر."وأضاف أنه خدم في الاحتياط بشكل مستمر طوال 16 عاما، بغض النظر عن الحكومات التي تعاقبت على ، حتى لو لم يتفق مع سياساتها، لكنه كان يؤمن دومًا "بالمؤسسة وأهدافها".وأشار غور إلى أنه استدعي للخدمة فورًا عقب هجوم 7 تشرين الأول، وظلّ يؤدي واجباته دون تردد، معتبرًا أن ذلك كان ضرورة لحماية أمن . لكنه قال:"لقد انهار كل شيء هذا الصباح. قبل ساعات قليلة، التقيت بقائد سريتي وأبلغته أن الأمر قد انتهى. لقد تجاوزنا الحدود."انتقد غور بشدة السياسية والعسكرية ، متهمًا إياها "بالتخلي عن مواطنيها عمداً، وتقديم اعتبارات سياسية باردة على حساب حياة البشر".وقال في منشوره: "عندما تغتال الحكومة حراسها بكل الطرق الممكنة، وعندما يصبح الملك أهم من المملكة، عندها ينتهي كل شيء."ورغم قراره إنهاء خدمته، أكد غور أنه سيواصل نضاله من أجل "إسرائيل أفضل"، بعيدًا عن العنف، وأنه سيبقى داعمًا للمواطنة الفاعلة والمسؤولية الاجتماعية والخدمة ، مشددًا على أن "الأمور يمكن أن تكون مختلفة هنا".ويأتي قرار غور وسط تصاعد التوترات داخل الجيش ، حيث تزايدت انتقادات بعض الجنود والضباط الاحتياطيين لسياسات الحكومة بشأن الحرب في غزة.وفي حين لم يعلق الجيش رسميا على تفاصيل القرار، إلا أن فصل غور قد يشير إلى تشديد الإجراءات ضد الأصوات المعارضة داخل ، خصوصًا في ظل استمرار العمليات في غزة والتحديات الأمنية التي تواجهها .