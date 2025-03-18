Advertisement

عربي-دولي

شرط واحد ينهي حرب غزة.. مسؤول إسرائيلي يكشف

Lebanon 24
18-03-2025 | 16:37
A-
A+
Doc-P-1335238-638779344490443099.png
Doc-P-1335238-638779344490443099.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صرح مسؤول إسرائيلي أن الهجوم العسكري المتجدد على غزة، يمكن إيقافه في حال وافقت حماس على إبرام صفقة لإطلاق سراح مزيد من الرهائن.

وأوضح المسؤول في تصريحات لشبكة سي إن إن الأميركية، أن الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة تمثل المرحلة الأولى في سلسلة من العمليات العسكرية التصعيدية، تهدف إلى الضغط على حماس لإطلاق سراح المزيد من الرهائن.
Advertisement

وأشار إلى أن هذه العمليات تُعدّ عودة إلى وجهة نظر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، التي ترى أن الضغط العسكري هو الطريقة الأكثر فعالية لتحقيق إطلاق سراح الرهائن.

كما أضاف المسؤول أن الوسطاء المصريين يعملون بجد لإعادة إطلاق المفاوضات بين إسرائيل وحماس في محاولة لإحياء وقف إطلاق النار.

لكن المسؤول أشار إلى أنه من غير المرجح أن توقف إسرائيل هجومها المتصاعد دون اتفاق لإطلاق سراح المزيد من الرهائن، مؤكداً عزم إسرائيل على إجبار حماس على التفاوض تحت وطأة النيران.

وأشار المسؤول إلى أن إسرائيل تخطط لتصعيد عملياتها العسكرية تدريجياً في غزة، رغم أنه لا يزال من غير الواضح متى ستتمكن إسرائيل من إرسال قوات برية إلى القطاع مرة أخرى. (24)
مواضيع ذات صلة
مسؤول أمني إسرائيلي: الجيش أنهى الانسحاب من قرى ومناطق في جنوب لبنان
lebanon 24
19/03/2025 03:11:10 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول أميركي يكشف: ترامب يرى قطاع غزة موقعا للهدم
lebanon 24
19/03/2025 03:11:10 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإسرائيلي: العملية العسكرية في غزة ليست ليوم واحد وستستمر خلال الأيام المقبلة
lebanon 24
19/03/2025 03:11:10 Lebanon 24 Lebanon 24
كوريا الشمالية تحذر من خطر اندلاع حرب "بطلقة عرضية واحدة"
lebanon 24
19/03/2025 03:11:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:40 | 2025-03-18
17:37 | 2025-03-18
17:35 | 2025-03-18
17:30 | 2025-03-18
17:28 | 2025-03-18
17:16 | 2025-03-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24