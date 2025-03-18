شرط واحد ينهي حرب غزة.. مسؤول إسرائيلي يكشف

صرح مسؤول إسرائيلي أن الهجوم العسكري المتجدد على غزة، يمكن إيقافه في حال وافقت حماس على إبرام صفقة لإطلاق سراح مزيد من الرهائن.
وأوضح المسؤول في تصريحات لشبكة سي إن إن الأميركية، أن الغارات الجوية الإسرائيلية
على غزة تمثل المرحلة الأولى في سلسلة
من العمليات العسكرية
التصعيدية، تهدف إلى الضغط على حماس لإطلاق سراح المزيد من الرهائن.
وأشار إلى أن هذه العمليات تُعدّ عودة إلى وجهة نظر رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتانياهو، التي ترى أن الضغط العسكري هو الطريقة الأكثر فعالية لتحقيق إطلاق سراح الرهائن.
كما أضاف المسؤول أن الوسطاء المصريين يعملون بجد لإعادة إطلاق المفاوضات بين إسرائيل
وحماس في محاولة لإحياء وقف إطلاق النار.
لكن المسؤول أشار إلى أنه من غير المرجح أن توقف إسرائيل
هجومها المتصاعد دون اتفاق
لإطلاق سراح المزيد من الرهائن، مؤكداً عزم إسرائيل
على إجبار حماس على التفاوض تحت وطأة النيران.
وأشار المسؤول إلى أن إسرائيل
تخطط لتصعيد عملياتها العسكرية
تدريجياً في غزة، رغم أنه لا يزال من غير الواضح متى ستتمكن إسرائيل
من إرسال قوات برية إلى القطاع مرة أخرى. (24)