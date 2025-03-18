وقف الهجمات لمدة 30 يوماً.. إليكم التفاصيل كاملة لمكالمة ترامب مع بوتين

أجرى الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتصالًا هاتفيًا اليوم الثلاثاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في محاولة لإقناعه بقبول هدنة مؤقتة مع أوكرانيا والعمل نحو نهاية أكثر استدامة للحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات، جرى بالفعل.

وأعلن البيت الأبيض أن المباحثات الهاتفية بين الرئيسين بدأت الثلاثاء، موضحًا أنها تسير "بشكل جيد". كما أضاف أن بدأ في الساعة 14:00 بتوقيت غرينيتش، وفقًا لما ذكره كبير موظفي البيت الأبيض، دان سكافينو، عبر منصة "إكس".

وتابع قائلاً: "الاتصال مستمر ويجري بشكل جيد".



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أكد الكرملين أن ناقش ملف أوكرانيا، لافتا إلى تم بين الزعيمين على إبقاء التواصل.



وأوضح في بيان، اليوم الثلاثاء، أن الزعيمين اتفقا أيضا على تبادل 175 أسيرا من وأوكرانيا، غداً الأربعاء، مع تشكيل لجان خبراء لتسوية الأزمة الأوكرانية.



كما شدد بوتين لترامب التزامه بالحل السلمي للصراع، مع تأكيده على وجوب التوقف عن تسليح كييف.



كذلك وافق بوتين على وقف استهداف الطاقة الأوكرانية لـ30 يوما، وأعطى أمرا مماثلا للجيش الروسي.



أيضا توافقا على تطوير مبادرة لحماية الشحن في البحر الأسود، إذ رد بوتين بشكل إيجابي على مقترح سلامة الشحن في الممر المائي الهام.



في الوقت ذاته، شدد بوتين على ضرورة أن يكون وقف النار مستداما، خصوصا وسط الحاجة الملحة إلى .



وقال الكرملين في بيان، إن الرئيس الروسي أعلن أنه مستعد للعمل مع شركائه الأميركيين للنظر في شكل معمق في السبل الممكنة لتسوية ينبغي أن تكون شاملة وثابتة ومستدامة، واصفا المكالمة الهاتفية بين الرئيسين بأنها كانت "مفصلة وصريحة".



وعن كورسك، أكد بوتين لترامب أنه سيضمن حياة ومعاملة لائقة للأوكرانيين إذا استسلموا هناك.



الكرملين: بوتين يوافق على وقف استهداف الطاقة الأوكرانية لـ 30 يوما



بدوره، أكد البيت الأبيض أن مفاوضات أوكرانيا ستبدأ على الفور في الشرق الأوسط، وسط على إنهاء الصراع بشكل دائم تزامناً مع مفاوضات تقنية.



واتفق الزعيمان أيضاً على أن مستقبل العلاقات بين البلدين له آفاق واعدة جداً.



إيران وإسرائيل



إلى ذلك، ناقش الزعيمان قضايا الشرق الأوسط، واتفقا على منع إيران من أن تكون في وضع يسمح لها بـ"تدمير إسرائيل".



كذلك اتفقا على فكرة العمل على منع انتشار الصراعات في الشرق الأوسط، وضرورة منع انتشار الأسلحة الاستراتيجية.



أيضاً اتفق الزعيمان على أن المستقبل سيشهد تحسنا في العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وروسيا، ويحمل في طياته فرصا واعدة.



ويشمل ذلك صفقات اقتصادية ضخمة واستقرارا جيوسياسيا عند تحقيق .





"جيدة وبناءة للغاية".. ترامب يكشف تفاصيل مكالمته مع بوتين



وفي هذا السياق، كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن مكالمته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء كانت "جيدة وبناءة للغاية"، وأنهما ناقشا العديد من عناصر في أوكرانيا.



وكتب على منصة تروث سوشيال: "اتفقنا على وقف فوري لإطلاق النار على كل منشآت الطاقة والبنية التحتية، مع تفاهم على أننا سنعمل سريعاً للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، وفي نهاية المطاف، وضع نهاية لهذه الحرب الرهيبة بين وأوكرانيا".



كما أضاف أنه "تمت مناقشة العديد من عناصر بما في ذلك حقيقة مقتل الآلاف من الجنود، ويرغب كل من الرئيس بوتين والرئيس زيلينسكي في رؤية نهاية لهذا الأمر".



"إضعاف" أوكرانيا



من جهته أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه يريد التحدث إلى ترامب ليحصل منه على "تفاصيل" عن مباحثاته الهاتفية مع بوتين.



وصرح خلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت: "أعتقد أنه سيكون منصفاً أن نتحدث إلى الرئيس ترامب وأن نعلم تفاصيل ما عرضه الروس على الأميركيين أو ما عرضه الأميركيون على الروس"، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.



كما أكد تأييده مبدأ هدنة مع لثلاثين يوماً تشمل عدم استهداف منشآت الطاقة، لكنه شدد على ضرورة الحصول على "تفاصيل" من واشنطن. وقال: "سندعم اقتراحات كهذه، لكن من الأهمية بمكان أن نعرف التفاصيل وما تم اقتراحه فعلاً".



فيما اعتبر أن الشروط التي طرحها بوتين بهدف التوصل إلى هدنة مع كييف، تهدف إلى "إضعاف" أوكرانيا وتظهر أنه غير مستعد "لإنهاء" الحرب، قائلاً إن "كل غايته هي إضعافنا قدر الإمكان".