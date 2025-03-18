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عربي-دولي
روسيا: نحو 200 مسلح من القوات الأوكرانية شاركوا في الهجمات على مقاطعة بيلغورود
Lebanon 24
18-03-2025
|
17:30
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أعلنت
وزارة
الدفاع
الروسية أن القوات
الأوكرانية
نفذت في 18 مارس، 5 هجمات على
مقاطعة
بيلغورود، وفي المجموع شارك فيها نحو 200 مسلح أوكراني و29 آلية عسكرية.
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قالت
الوزارة
في بيان: "في المجمل، نفذ العدو خمس هجمات خلال اليوم، الخامسة منها كانت من الساعة 17:30 إلى 18:45".
وأضاف البيان: "شارك في الاستفزاز نحو 200 مسلح أوكراني و29 آلية عسكرية، من ضمنها 5 دبابات و16 مدرعة قتالية و3 مركبات هندسية لإزالة العقبات، ومركبة لنزع الألغام عن بُعد من طراز" أور-77" و4 سيارات".
كما أكدت
الوزارة
أن وحدات مجموعة قوات "الشمال" صدت جميع هجمات القوات
الأوكرانية
مستخدمة نيران المدفعية والطائرات المسيرة، ولم تسمح بعبور حدود الدولة الروسية.
وأشارت
الوزارة
إلى أن خسائر القوات
الأوكرانية
بلغت 60 شخصا، ودبابة و7 مدرعات و3 مركبات هندسية وسيارة. وتم تفريق المسلحين المتبقين وأن العدو توقف عن شن هجمات أخرى. (روسيا اليوم)
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