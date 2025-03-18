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عربي-دولي
بعد تهديد إسرائيل.. أميركا تقصف معقل الحوثيين
Lebanon 24
18-03-2025
|
17:16
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أفادت تقارير، اليوم الأربعاء، بأن الطيران الأميركي شن 3 غارات جوية على عدد من المواقع التابعة للحوثي بمدينة صعدة في اليمن.
وذكرت وسائل إعلام مقربة من الحوثي أن الغارات الامريكية استهدفت مواقع في منطقة "طخية" بمديرية "مجز" في صعدة.
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جاء ذلك بعد ساعات قليلة من تهديد الحوثيين عبر زعيمها عبدالملك الحوثي والمتحدث العسكري باسمها يحيى سريع، بتوسيع دائرة الأهداف
الإسرائيلية
التي ستستهدفها.
وهدد عبدالملك الحوثي في كلمة له، بأن "اليمن سيستأنف التصعيد في
أعلى
مستوياته وسيعمل كل ما يستطيعه ضد العدو الإسرائيلي".
وأضاف أنه "سيتصدى لأي
عدوان
أمريكي على بلدنا على خلفية عملياته
العسكرية
ضد العدو الإسرائيلي".
بدوره، قال المتحدث باسم الحوثيين يحيى سريع إنه سيتم توسيع دائرة العمليات
العسكرية
ضد
إسرائيل
خلال الساعات والأيام المقبلة في حال لم تتوقف الحرب على غزة. (ارم)
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