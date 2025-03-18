شطب 60 ألف وظيفة في وزارة الدفاع الأميركية

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وللوصول إلى هدف خفض ما يتراوح بين 5% و8% من القوى العاملة المدنية التي يبلغ عددها أكثر من 900 ألف موظف، قال المسؤول إن الإدارة تهدف إلى خفض نحو 6 آلاف وظيفة شهريا، عن طريق عدم استبدال الموظفين يغادرون بشكل روتيني.ويأتي شطب الوظائف في إطار جهود أوسع نطاقا تبذلها وزارة الكفاءة ، بقيادة مستشار الرئيس دونالد الملياردير إيلون ، لتقليص القوى العاملة الاتحادية وتفكيك الوكالات الأميركية.