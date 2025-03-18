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شطب 60 ألف وظيفة في وزارة الدفاع الأميركية

Lebanon 24
18-03-2025 | 17:37
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قال مسؤول بارز بوزارة الدفاع الأميركية، إن الوزارة تعتزم شطب ما بين 50 و60 ألف وظيفة مدنية في الوزارة، وأشار إلى أن أقل من 21 ألف موظف قبلوا الاستقالة طوعاً.
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وللوصول إلى هدف خفض ما يتراوح بين 5% و8% من القوى العاملة المدنية التي يبلغ عددها أكثر من 900 ألف موظف، قال المسؤول إن الإدارة تهدف إلى خفض نحو 6 آلاف وظيفة شهريا، عن طريق عدم استبدال الموظفين الذين يغادرون بشكل روتيني.

ويأتي شطب الوظائف في إطار جهود أوسع نطاقا تبذلها وزارة الكفاءة الحكومية، بقيادة مستشار الرئيس دونالد ترامب الملياردير إيلون ماسك، لتقليص القوى العاملة الاتحادية وتفكيك الوكالات الأميركية.
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