زيلينسكي: بوتين رفض فعلياً مقترح وقف كامل لإطلاق النار



Advertisement وقال زيلينسكي عبر منصة "إكس": "للأسف، وقعت ضربات، وتحديداً على منشآت مدنية أحدها في مدينة سومي". اتّهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ليل الثلاثاء نظيره الروسي فلاديمير بأنّه "رفض عملياً مقترحاً أميركياً بوقف لإطلاق النار"، بعدما طالت ضربات صاروخية روسية منشآت مدنية أوكرانية من .وقال زيلينسكي عبر منصة "إكس": "للأسف، وقعت ضربات، وتحديداً على منشآت مدنية أحدها في مدينة سومي".

وأضاف: "اليوم رفض عملياً اقتراح وقف لإطلاق النار"، في إشارة إلى مكالمة هاتفية جرت قبل ساعات بين الرئيس الروسي ونظيره الأميركي .